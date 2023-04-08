「誤刪女兒所有照片」手機廠商無法恢復數據！ 媽媽提告竟判賠

自己刪錯手機照片最後廠商要賠錢？廣東珠海有女子2019年以2000多元人民幣（約2300港元）買入某品牌手機，去年刪照片時「手抖」，誤將所有的照片刪除，包括女兒出生至今的照片和影片，向廠商求助但始終無法修復已刪除數據，氣得將廠商告上法庭。當地法院認為，案件根本原因是手機有產品缺陷，最終判廠商要向女子賠償5000元人民幣（約5700港元）精神撫慰金。判決引來網友議論，質疑女子將自己誤刪說成是廠商責任，「這個案例好，刪起來吧」。

陸媒報導，2019年5月，化名阿嬌的珠海女子花逾2000元人民幣買手機，去年4月份，阿嬌想刪走當天拍的照片，但因為「手抖」，點選當天日期時，誤點了「全選」，結果所有照片和影片都刪除了。由於裏面有大量女兒自出生起拍攝的照片及影片，極為珍貴，於是她聯絡廠商希望找回照片。

然而，無論線上線下，廠商都未能恢復刪除的照片。阿嬌承認的確是她「手快」誤將照片刪除，但手機本身有質量問題才會導致數據無法恢復，她舉例，同系統的手機都有回收站功能，正常可顯示最近刪除的照片，但該手機回收站卻無法顯示最近刪除的照片，是產品缺陷，一氣下提告要求廠商賠償3倍的手機價格及精神撫慰金，共2.7萬人民幣（約3萬港元）。

香洲法院認為，事件根本原因的確是涉案手機有產品缺陷，才會造成數據永久丟失。原告相簿內有女兒的照片，對她有特殊意義，酌情下認為廠商要向她支付精神撫慰金5000元人民幣。

事件引發網友質疑，認為數據無法徹底刪除才是有問題，「我的手機一定要能刪乾淨！希望手機廠商別受影響」、「這個案例好，刪起來吧」，又批評當事人自己手殘在先還要告廠商，「現在只要想訛總能訛一點」。但也有人替媽媽抱不平，認為一般手機也有垃圾箱，「誤刪了可以恢復回去，不管的話滿30天自動刪除，沒有的話確實算缺陷了」。

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文章授權轉載自《香港01》