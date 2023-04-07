清明 陸國內出遊2376萬人次
據大陸文化和旅遊統計，今年清明節假期（4月5日），大陸全國國內旅遊出遊2,376.64萬人次，較去年清明節當日增長22.7%；預計實現國內旅遊收入人民幣65.2億元人民幣，較去年清明節當日增長29.1%。清明節假日期間，大陸全國共有1萬4,952家A級旅遊景區，其中正常開放1萬2,635家，占A級景區總數的84.5%。
中新社報導，據線上旅遊平台「飛豬」的數據顯示，4月5日當天出行的旅遊商品預訂量年比增長近六倍，其中一日遊相關商品占比超五成，上海、北京、成都、西安、杭州、南京、重慶、長沙、廣州、武漢等城市是清明假期出遊熱門目的地。 飛豬表示，今年清明節假期親子遊增長尤為明顯，預訂量年比增長超10倍。其中，帶娃「刷」博物館，逛遊樂園以及包含踏青賞花、採摘、露營等體驗在內的生態研學，成為今年清明假期的親子遊三大主流。
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