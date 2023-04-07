清明 陸國內出遊2376萬人次

六年前一名美國男子溜進博物館時，竟偷偷折斷並偷走兵馬俑手指，博物館工作人員甚至在多天後才發現兵馬俑異狀，引發軒然大波。近日該案判決有了新進度，該名美國男子承認喝醉鑄成大錯，最高可被處以兩年監禁和2萬美元罰金...

2023-04-06 21:50