清明 陸國內出遊2376萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據大陸文化和旅遊統計，今年清明節假期（4月5日），大陸全國國內旅遊出遊2,376.64萬人次，較去年清明節當日增長22.7%；預計實現國內旅遊收入人民幣65.2億元人民幣，較去年清明節當日增長29.1%。清明節假日期間，大陸全國共有1萬4,952家A級旅遊景區，其中正常開放1萬2,635家，占A級景區總數的84.5%。

中新社報導，據線上旅遊平台「飛」的數據顯示，4月5日當天出行的旅遊商品預訂量年比增長近六倍，其中一日遊相關商品占比超五成，上海、北京、成都、西安、杭州、南京、重慶、長沙、廣州、武漢等城市是清明假期出遊熱門目的地。 　飛豬表示，今年清明節假期親子遊增長尤為明顯，預訂量年比增長超10倍。其中，帶娃「刷」博物館，逛遊樂園以及包含踏青賞花、採摘、露營等體驗在內的生態研學，成為今年清明假期的親子遊三大主流。

清明節 親子

延伸閱讀

老闆要求清明節後集體祭拜「公司創辦人」 上班族哀嚎掀兩派網友論戰

民眾怨台南旅遊2天1夜噴1.3萬 南市觀旅局研判買貴是「這原因」

清明要加班惹眾怒！中國電科員工怒懟主管「哈巴狗」 官媒說話了

嘉義國小2女童遭貨車撞死 家人清明祭拜2杯珍奶有加洋蔥

相關新聞

清明 陸國內出遊2376萬人次

據大陸文化和旅遊統計，今年清明節假期（4月5日），大陸全國國內旅遊出遊2,376.64萬人次，較去年清明節當日增長22....

折斷兵馬俑手指！美國男6年後認罪下場曝光 陸網痛批：判太輕

六年前一名美國男子溜進博物館時，竟偷偷折斷並偷走兵馬俑手指，博物館工作人員甚至在多天後才發現兵馬俑異狀，引發軒然大波。近日該案判決有了新進度，該名美國男子承認喝醉鑄成大錯，最高可被處以兩年監禁和2萬美元罰金...

鞏俐是馬克宏訪陸團成員 與夫婿一起出席中法文化活動

法國總統馬克宏昨天下午乘坐專機抵達北京，對中國進行為期三天的國是訪問。但眼尖的大陸網友發現，在法國定居很久的大陸知名影鞏...

1天8景點、睡3小時…特種兵式旅遊 大學生新風潮

中國大學生近來興起「特種兵式旅遊」，「一天8個景點、晚上只睡3小時」，當事人形容，行程雖累但「有一種收集感的滿足」。相關...

福建一高校招聘會 徵KTV公主挨轟…校方：企業擅加崗位

有網友指，中國福建農林大學安溪茶學院近日舉辦校園招聘會，其中竟有酒店招聘「KTV公主」引發熱議，不少網友怒批「四年學習一...

他患「不死癌症」臥床32年 建「數據庫」助無名屍歸根

自1991年因罹患僵直性脊椎炎並接受手術失敗後，張大勇已臥床32年，某次躺著看電視時發現一則女屍信息，讓他體會到「躺在家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦