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下大單 馬克宏訪中 陸買160架空巴

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
大陸國家主席習近平（左）在北京人民大會堂，與法國總統馬克龍舉行會談。香港經濟日報
大陸國家主席習近平（左）在北京人民大會堂，與法國總統馬克龍舉行會談。香港經濟日報

法國總統馬克宏赴中國大陸訪問，今日會見國家主席習近平，馬克宏表態法方反對「脫鉤斷鏈」，希望與中國打造更加穩健開放的供應鏈。大陸因此大手筆採購，向法商空中巴士集團（Airbus）採購包括150架A320和10架A350客機。

160架飛機批量採購協議，由中國航材直接下單空巴。澎湃新聞報導，空巴宣佈，與中國航空業合作夥伴簽署新的合作協議。其中，與中國航空器材集團有限公司（CAS）簽署了160架空中客車民用飛機的批量採購協議，包括150架A320系列飛機和10架A350-900寬體飛機。

此外，空中客車公司首席執行官傅裏與天津保稅區投資有限公司、中國航空工業集團有限公司簽署協議，將在空客天津建設第二條生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力。

馬克宏 空巴 空中巴士

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