下大單 馬克宏訪中 陸買160架空巴
法國總統馬克宏赴中國大陸訪問，今日會見國家主席習近平，馬克宏表態法方反對「脫鉤斷鏈」，希望與中國打造更加穩健開放的供應鏈。大陸因此大手筆採購，向法商空中巴士集團（Airbus）採購包括150架A320和10架A350客機。
160架飛機批量採購協議，由中國航材直接下單空巴。澎湃新聞報導，空巴宣佈，與中國航空業合作夥伴簽署新的合作協議。其中，與中國航空器材集團有限公司（CAS）簽署了160架空中客車民用飛機的批量採購協議，包括150架A320系列飛機和10架A350-900寬體飛機。
此外，空中客車公司首席執行官傅裏與天津保稅區投資有限公司、中國航空工業集團有限公司簽署協議，將在空客天津建設第二條生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言