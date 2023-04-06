折斷兵馬俑手指！美國男6年後認罪下場曝光 陸網痛批：判太輕

六年前一名美國男子參觀博物館時，竟偷偷折斷並偷走兵馬俑手指，博物館工作人員甚至在多天後才發現兵馬俑異狀，引發軒然大波。近日該案判決有了新進度，該名美國男子承認喝醉鑄成大錯，最高可被處以兩年監禁和2萬美元罰金（約新台幣61萬），消息一出登上微博熱搜，許多大陸網友痛批「判太輕」。

六年前，大陸曾出借兵馬俑給美國費城富蘭克林學會博物館展覽，然而，一名美國男子邁克爾·羅哈納（Michael Rohana）趁著快要閉館時，偷偷溜進館內折斷兵馬俑手指，還藏在衣服口袋偷走，博物館工作人員過了很多天才驚覺兵馬俑手指「少一根」，報警後讓整起事件曝光，引發軒然大波，當時警方透過監視器影像快速鎖定羅哈納，以涉嫌「盜竊和藏匿文物」的罪名起訴他。

在審判期間，羅哈納承認喝醉，只說自己「犯了錯」，律師出庭也稱其不是偷竊，只是破壞公物，陪審團成員也因為意見不一致陷入僵局，當時法院判決審判無效，後來受到疫情影響，該案判決才一直拖到今年。

近日有國外媒體披露該案新進度，羅哈納與檢方達成認罪協議，承認「在州際貿易中販運考古資源」的指控，而檢方也撤銷刑期重達30年的竊盜指控，美國聯邦法院將於4月17日判決該案。消息一出隨即被大陸媒體轉發，陸媒認為「該罪名判決輕」，羅哈納最高只會被處兩年監禁和2萬美元罰金（約新台幣61萬），暗指美方匆匆敷衍了事，無視大陸文物被破壞。

消息一出登上微博熱搜，許多大陸網友一面倒痛批，「判決太輕」、「為什麼撤銷竊盜文物的指控！」、「陪審團就是個笑話」。也有人質疑博物館安保措施有疏漏，「在國內看兵馬俑不可能有近距離接觸的機會，憑什麼到外國還能被掰斷手指」、「為什麼他能靠近文物」、「國外安保都是擺設嗎？換成國內根本沒有這種竊取條件」。