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海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典 浙江縉雲舉行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
癸卯（2023）年清明浙江縉雲海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典現場。主辦方／提供
癸卯（2023）年清明浙江縉雲海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典現場。主辦方／提供

2023年清明浙江縉雲海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典，5日在仙都黃帝祠宇舉行，海內外華夏兒女齊聚「天下第一祠」黃帝祠宇，同拜軒轅黃帝，追念始祖功德，振奮民族精神。參加大典的台胞們皆表示，這次活動不僅弘揚了中華傳統文化，也見證了華夏兒女血脈相連，一定要延續下去。

大典現場擊鼓34響，代表34個省、直轄市、自治區、特別行政區；撞鐘15響，代表全世界15億炎黃子孫。

古韻悠揚的樂曲聲中，主祭人依次向軒轅黃帝敬上高香、敬獻花籃，恭獻三牲五穀、山珍果品、鮮花美酒等祭品。祭文恭讀完畢後，全體參祭人員向軒轅黃帝像行三鞠躬禮。最後，場面恢弘的獻舞把祭典活動推向了高潮。

縉雲仙都是中國南方黃帝祭祀中心和南方黃帝文化輻射中心、研究中心、展示中心，近年來，仙都黃帝祭典越來越受到海內外炎黃子孫的關注，每年都會吸引大批華人華僑、台胞、港澳同胞前來參加祭典。

縉雲旅台鄉親盧筱梅表示，今年感覺特別隆重，特別盛大。這是中華傳統文化，也是祖先的傳承，一定要延續下去。可以多做宣導，讓台灣同胞知道以後有興趣參加，更加瞭解中華文化的內涵。

台胞王廷維指出，這次活動不僅弘揚了中華傳統文化，也見證了華夏兒女血脈相連，兩岸同根同源，是一個不可分割的共同體。

台青邱慶玲激動地指出，「參加軒轅黃帝的大典，讓我們覺得我們都是炎黃子孫。我也希望在接下來能幫助更多的台灣青年來大陸尋祖、尋根、尋親。」

2021年，縉雲仙都景區成功創成國家級海峽兩岸交流基地。同時透過積極推進黃帝文化數位化改革，創新黃帝文化IP應用，拓展國際人文交流活動，促進文旅深度融合等途徑，吸引了越來越多的企業落地、專案集聚，將黃帝文化的「軟實力」轉化為推動發展的「硬力量」，助推打造共同富裕美好社會山區樣板。

傳統文化

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