網戀4年借給女友355萬卻從未見面… 真面目曝光是P圖慣犯

交往被騙財已經很慘，分手後才得知女友與想像中完全不同，隨時成為戀愛陰影！中國大陸1名男子5年前於網上認識陌生女子並發展成情侶關係，兩人交往4年來一直維持遠距離戀愛，其間男子曾多次借錢給女友，每次金額達6至20萬人民幣（約新台幣26萬至88萬元）。直至早前分手，男子發現女友分開後仍利用他的信用卡消費，於是怒極報警。警方經調查發現，原來女友一直以「P圖」的相片與多人交往，藉以騙取金錢，其後採取行動將她拘捕，並成功勸她歸還共80萬元人民幣（約新台幣355萬元）騙款。

陸媒報導，居於武漢的男子小董（化名）2018年於交友軟件認識了女子小倩（化名），兩人相談甚歡，加上小倩顯示的相片非常甜美，他們僅聊了1周便發展成遠距離戀人關係。

交往後小倩多次以不同藉口，如父親生病、寓所需要裝修等理由向小董借錢，每次金額達6至20萬人民幣（約新台幣26萬至88萬元）不等，小董出於對女友寵愛，往往答應要求，短短4年便借出約80萬元人民幣（約新台幣355萬元）。

交往過程中，兩人一直維持遠距離戀愛，小董雖信任對方，過程中亦曾多次邀約小倩見面，但往往遭以不同理由拖延，至去年他忍無可忍，因見面問題直接向小倩提分手。小董指，自分開後他便遭小倩封鎖各聯絡方式，其後更發現小倩以他的信用卡消費好幾萬元，因而怒極報警。

當地警方接報後，分析聊天紀錄、轉帳紀錄及送貨快遞詳情等共4萬條資料，發現1名家住合肥的何姓女子有重大嫌疑，可是其外貌及體形均與小董提供的女友照片有所出入。警員其後採取行動拘捕何女，揭發她原來一直以「P圖」假美照於網上結識多名「男友」，同時與這些對象維持遠距離戀愛關係，再以不同藉口向對方借錢或騙取金錢。

中國大陸1名男子與網戀女友交往4年，其間多次借錢給女友，每次金額達6至20萬人民幣（約新台幣26萬至88萬元）不等，沒料分手後他才揭發女友是騙徒，真身更是1名肥胖女子。（搜狐圖片）

何女後來也坦承，與小董分手後以他的信用卡花費逾40萬人民幣（約新台幣177萬元）購買奢侈品，並在警方勸導下自願歸還共80萬元人民幣（約新台幣355萬元）騙款。何女目前已被江漢警方採取刑事強制措施，案件有待進一步辦理。至於揭發女友真身及被騙真相的小董則大感驚訝，雖然難以面對被騙財同時被出軌的殘酷現實，他亦感激警方為他追回80萬元，故特意製作3個精緻獎牌和錦旗送到公安局表揚有關警員。

不少網友對於再有「照騙」騙案發生非但不感到好奇，反而嘲諷小董毫無警戒心，「聶小倩啊？神龍見首不見尾」、「錢多人傻」、「給一次錢以後不見面就應該發現問題啊」。也有人留言「安慰」，笑指「最少這次還是個女的」、「一個憑本事騙錢，一個憑本事被騙」、「還挺會買，竟然買TOD'S」。

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文章授權轉載自《香港01》