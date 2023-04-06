酒泉衛星發射中心 助民企升空

谷神星一號遙五運載火箭發射成功、快舟一號甲運載火箭成功將天目一號氣象星座03-06星發射升空、天龍二號運載火箭首飛成功……今年以來，酒泉衛星發射中心多措並舉助推民營商業航天高質量發展，民營商業航天發射連戰連捷。

新華社報導，質量是任務發射成功的重要保證。為進一步加強民商航天質量安全管控，這個中心抽調精幹力量組建民商航天質量專班，圍繞產品質量問題組織集體研討、質量風險評估、審核質量監管報告等，全面提升質量安全把關能力。

4月2日下午，天龍二號遙一運載火箭在大陸酒泉衛星發射中心成功首飛，將搭載的愛太空科學號衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

「我們針對商業航天發射特點制定了較為完善的質量管控體系，從產品出廠到實施發射，形成一套全生命周期質量管理體系，確保不遺漏任何風險隱患。」天龍二號發射任務質量安全小組組長諶廷政介紹說，早在年初火箭進場前，他們就派出專業人員前往產品研製單位，熟悉技術狀態、了解研發過程、進行質量監管。

此外，酒泉衛星發射中心新建了液氧甲烷發射場、固體火箭發射工位等民商航天發射基礎設施，目前具備多型號民商火箭發射能力。成立低溫液體火箭測發專業隊伍，深入開展低溫液體火箭理論學習、測發流程研究和專業崗位訓練，全面提升民商液體火箭發射能力。

透過開展新型測發模式與流程再造設計評估、智能快速測發控、低溫推進劑快速自動加注等關鍵技術攻關，系統構建新一代運載火箭智慧發射技術體系，全面提升發射場自動化、智能化和智慧化發射的技術水平。