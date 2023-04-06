陸翻譯工作者 去年突破600萬人

根據3日在北京開幕的2023中國翻譯協會年會消息，大陸翻譯人才持續增長，2022年，大陸翻譯及語言服務從業人員規模達601萬，相比上一年增長11.7%，為對外開放大局及對外交往工作提供良好支撐。

新華社報導，2023中國翻譯協會年會由中國外文局指導、中國翻譯協會主辦，主題為「推動國家翻譯能力建設 促進中外文明交流互鑒」。開幕會上發布了《2023中國翻譯及語言服務行業發展報告》，並首次發布《2023全球翻譯及語言服務行業發展報告》，舉行了「翻譯文化終身成就獎」「資深翻譯家」「翻譯中國外籍翻譯家」表彰儀式，還啟動了首屆翻譯技術大賽。

中宣部副秘書長湯恆指出，在大陸走向世界、融入世界、貢獻世界的歷史進程中，大陸翻譯界始終堅持服務國家大局，有力支撐和促進了各方面對外交往工作，向世界說明中國，讓世界讀懂中國。

他強調，新時代大陸翻譯事業，要擔當職責使命。要胸懷「國之大者」，緊跟國家發展與進步，高水平服務中國式現代化。要深化文明互鑒，拓展交流渠道，豐富合作內容。中國外文局局長、中國翻譯協會會長杜占元表示，面對新形勢新要求，加快構建中國話語和敘事體系；加強開放協同創新，全力打造中國譯協品牌矩陣；積極開展國際交流，提升協會和中國翻譯界國際化水平和國際影響力。

據悉，為期2天的年會將舉辦22場專題論壇。