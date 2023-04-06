陸翻譯工作者 去年突破600萬人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據3日在北京開幕的2023中國翻譯協會年會消息，大陸翻譯人才持續增長，2022年，大陸翻譯及語言服務從業人員規模達601萬，相比上一年增長11.7%，為對外開放大局及對外交往工作提供良好支撐。

新華社報導，2023中國翻譯協會年會由中國外文局指導、中國翻譯協會主辦，主題為「推動國家翻譯能力建設 促進中外文明交流互鑒」。開幕會上發布了《2023中國翻譯及語言服務行業發展報告》，並首次發布《2023全球翻譯及語言服務行業發展報告》，舉行了「翻譯文化終身成就獎」「資深翻譯家」「翻譯中國外籍翻譯家」表彰儀式，還啟動了首屆翻譯技術大賽。

中宣部副秘書長湯恆指出，在大陸走向世界、融入世界、貢獻世界的歷史進程中，大陸翻譯界始終堅持服務國家大局，有力支撐和促進了各方面對外交往工作，向世界說明中國，讓世界讀懂中國。

他強調，新時代大陸翻譯事業，要擔當職責使命。要胸懷「國之大者」，緊跟國家發展與進步，高水平服務中國式現代化。要深化文明互鑒，拓展交流渠道，豐富合作內容。中國外文局局長、中國翻譯協會會長杜占元表示，面對新形勢新要求，加快構建中國話語和敘事體系；加強開放協同創新，全力打造中國譯協品牌矩陣；積極開展國際交流，提升協會和中國翻譯界國際化水平和國際影響力。

據悉，為期2天的年會將舉辦22場專題論壇。

語言 北京

延伸閱讀

【重磅快評】中共「聯合巡航巡查」新招 意欲何為？

撂閩南話「會擱發」！馬英九見上海市委書記 重申九二共識和ECFA的重要

疫後經濟復甦 3月中國大陸大宗商品供需兩旺

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與大陸建交？ 「這場會議」透端倪

相關新聞

大陸客運通航國家 恢復到疫前8成

中國民用航空局運輸司司長梁楠4日在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，上周國際客運通航國家已恢復至疫情前的約80%。

陸翻譯工作者 去年突破600萬人

根據3日在北京開幕的2023中國翻譯協會年會消息，大陸翻譯人才持續增長，2022年，大陸翻譯及語言服務從業人員規模達60...

酒泉衛星發射中心 助民企升空

谷神星一號遙五運載火箭發射成功、快舟一號甲運載火箭成功將天目一號氣象星座03-06星發射升空、天龍二號運載火箭首飛成功…...

日使館探被捕高管 促早放人

大陸與日本近期有一起關於日企高管在北京被捕的外交爭議，最新消息顯示，在日本外相林芳正二日結束訪陸行程後，日本駐北京使館四...

清明時節 江蘇興化舉辦「茅山會船」

清明節當天，江蘇興化舉行「茅山會船」盛會，這項傳統民俗據稱始於明朝，現已被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。

如果我沒念大學…史上最難就業 陸青年嘆學歷如枷鎖

「萬般皆下品，唯有讀書高」、「書中自有黃金屋、書中自有顏如玉」，大陸民眾從小到大被灌輸的觀念也是：「好好學習，天天向上」，只要考上一個好大學，未來就會有更多的選擇。然而，這些千百年來讓世世代代中國人堅信不移的教條，如今卻被越來越多大陸的年輕人所質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦