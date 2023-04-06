大陸客運通航國家 恢復到疫前8成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國民航局指出，上周國際客運通航國家已恢復至疫情前的約80%。圖為客運航班抵達雲南保山雲瑞機場。（中新社）
中國民航局指出，上周國際客運通航國家已恢復至疫情前的約80%。圖為客運航班抵達雲南保山雲瑞機場。（中新社）

中國民用航空局運輸司司長梁楠4日在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，上周國際客運通航國家已恢復至疫情前的約80%。

中新社報導，自1月8日起，中國民航局按照雙邊航空運輸協定的安排受理中外航空公司關於恢復和增加國際客運航班的申請，積極推進國際客運航班有序恢復。

梁楠透露，目前，從國際客運航班恢復情況看，上周實際執行的國際客運航班量已達到2021班（每個往返計為1班），是實施乙類乙管前一周（1月2日至1月8日）的4.2倍，恢復至疫情前的約26.5%；通航國家58個，恢復到疫情前的約80%。

她說，在3月26日開始的民航2023年夏秋航季，中外航空公司結合對中國國際航空運輸市場的預判情況，也在積極調整和安排運力，大量增加國際客運航班計劃。大陸28家國內航空和88家國外航空公司共計在境外62國家、123個城市的航線上計劃安排每周5290班往返航班。 

梁楠指出，在航空公司實際經營中，從安排計劃到實際運營，航空公司通常需要一段時間做好人員運力準備、協調保障資源，還要組織銷售。特別是洲際遠程航線可能需更長一段時間才能實際執行。

航班 疫情 航線

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