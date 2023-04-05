快訊

陸海巡06艦靠近台灣？央視曝「艦上視角」影像看到陸地

影／收假日驚喜！玉山下冰雹「直徑達0.8公分」 絕美冰晶畫面曝光

論文抄襲案衝擊？台大國發所碩專班僅23人報考 招生名額比報考人數多

陸浙江殯儀店賣錫箔元寶 遭控「封建迷信」挨罰惹議

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
清明掃墓是中國傳統習俗，但浙江卻有店家因販售紙錢被地方行政部門以販售「封建迷信殯葬用品」為由給予行政處罰。圖為廣州市一處墓園，有民眾正在祭掃。（中新社）
清明掃墓是中國傳統習俗，但浙江卻有店家因販售紙錢被地方行政部門以販售「封建迷信殯葬用品」為由給予行政處罰。圖為廣州市一處墓園，有民眾正在祭掃。（中新社）

清明節時，華人習慣燒紙錢追思先人，但浙江卻有殯儀店近日因販賣錫箔元寶等，被當地行政部門以販售「封建迷信殯葬用品」為由給予行政處罰，引發輿論關注，不少人批評是本末倒置。

近年來，隨著「綠色低碳」觀念普及，大陸多地也推出「綠色追思」，倡導「文明祭掃」。但據大陸工商資訊平台「天眼查」訊息顯示，浙江省湖州市長興縣綜合行政執法局，3月31日，對湖州市長興居安殯儀用品店進行行政處罰。

公告內容指稱，該商店於3月20日早上開始，在店內銷售「封建迷信殯葬用品」，經執法部門現場勘查，店內放置有錫箔元寶、絹花、錫箔紙等殯葬用品，其中錫箔元寶屬於「封建迷信殯葬用品」。為此，長興縣綜合行政執法局沒收了兩袋錫箔元寶，並予以銷毀處置。

據悉，這並非個案，陸媒《潮新聞》也報導，3月22日，長興縣一家副食便利店同樣因製造、銷售封建迷信殯葬用品，被長興縣綜合行政執法局沒收違法財物紙冥幣兩刀、錫紙元寶兩包。對此，長興縣綜合行政執法局也回應陸媒稱情況屬實。

事件曝光後，大陸官方的行動是否「本末倒置」，近日在社交平台引發激烈討論，有人質疑「那還要不要掃墓了?」、「回家掃墓燒什麼啊?」另，《九派新聞》報導稱，大陸各省近年制定的殯葬管理條例，將部分用品列為「封建迷信殯葬用品」後，曾有「中國殯葬第一村」之稱的河北省米家務鎮米北莊村，就逐漸走下坡，一條街上500多家店關了三分之一。

南昌大學法學院教師胡可坦言，他對此類行政規章，包括設置處罰依據的合法性持憂慮態度，因為一些規章不符合民俗，同時缺乏法理依據，是一種簡單化的行政措施。他說，清明祭祖是中華傳統文化中的一個重要組成部分，是中國文化一個重要的底蘊。

華中師範大學文學院副教授熊威指出，關鍵是考慮因地制宜，既要遵守國家法律法規，同時也要考慮不同文化、不同人群的需求。

清明節

延伸閱讀

掃墓禁燒錫箔元寶 中國學者：祭祀應因地制宜

來自海南島的一通電話 副所長幫忙掃墓4年

員警幫千里外民眾掃墓 留「瓶中信」盼傳音訊

桃園親子罕見體驗橫渡搶救驚呼 大帆布掃墓防災印象深

相關新聞

梅艷芳胞兄探母被拒 大鬧醫院 稱母遭禁錮報警求助

已故樂壇天后梅艷芳的71歲胞兄梅啟明上月24日在任職的餐廳廚房內跌倒，一度昏迷，被送往律敦治醫院。梅啟明事先張揚5日出院...

陸浙江殯儀店賣錫箔元寶 遭控「封建迷信」挨罰惹議

清明節時，華人習慣燒紙錢追思先人，但浙江卻有殯儀店近日因販賣錫箔元寶等，被當地行政部門以販售「封建迷信殯葬用品」為由給予...

疫情漸退 陸港民眾戴快篩造型潮物「紀念逝去的肺炎」

去年大陸為防控新冠疫情，大規模推廣民眾使用新冠抗原檢測試劑盒（快篩），進行自我檢測，如今隨政策調整，快篩試劑已幾乎無用，...

體壇反腐擴大 艇協前主席劉愛杰落馬

中國「體育反腐」風暴擴大，繼中國足協九位負責官員相繼遭調查後，昨日傳出，中國賽艇協會、中國皮划艇協會前主席劉愛杰也被帶走...

張繼科事件…有人罵 有人網上「求視頻」

前國乒隊員張繼科牽涉賭債糾紛、用女演員私密視頻向債主「抵債」等消息，鬧得沸沸揚。不不少網友大罵張繼科的渣男行徑，另一頭卻...

掃墓禁燒錫箔元寶 中國學者：祭祀應因地制宜

今天是清明節，浙江一殯儀店近日因銷售錫箔元寶被罰，原因是中國多地禁售殯葬用品，冥幣、元寶都列入，有網友疑惑如此一來清明掃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦