陸浙江殯儀店賣錫箔元寶 遭控「封建迷信」挨罰惹議

清明節時，華人習慣燒紙錢追思先人，但浙江卻有殯儀店近日因販賣錫箔元寶等，被當地行政部門以販售「封建迷信殯葬用品」為由給予行政處罰，引發輿論關注，不少人批評是本末倒置。

近年來，隨著「綠色低碳」觀念普及，大陸多地也推出「綠色追思」，倡導「文明祭掃」。但據大陸工商資訊平台「天眼查」訊息顯示，浙江省湖州市長興縣綜合行政執法局，3月31日，對湖州市長興居安殯儀用品店進行行政處罰。

公告內容指稱，該商店於3月20日早上開始，在店內銷售「封建迷信殯葬用品」，經執法部門現場勘查，店內放置有錫箔元寶、絹花、錫箔紙等殯葬用品，其中錫箔元寶屬於「封建迷信殯葬用品」。為此，長興縣綜合行政執法局沒收了兩袋錫箔元寶，並予以銷毀處置。

據悉，這並非個案，陸媒《潮新聞》也報導，3月22日，長興縣一家副食便利店同樣因製造、銷售封建迷信殯葬用品，被長興縣綜合行政執法局沒收違法財物紙冥幣兩刀、錫紙元寶兩包。對此，長興縣綜合行政執法局也回應陸媒稱情況屬實。

事件曝光後，大陸官方的行動是否「本末倒置」，近日在社交平台引發激烈討論，有人質疑「那還要不要掃墓了?」、「回家掃墓燒什麼啊?」另，《九派新聞》報導稱，大陸各省近年制定的殯葬管理條例，將部分用品列為「封建迷信殯葬用品」後，曾有「中國殯葬第一村」之稱的河北省米家務鎮米北莊村，就逐漸走下坡，一條街上500多家店關了三分之一。

南昌大學法學院教師胡可坦言，他對此類行政規章，包括設置處罰依據的合法性持憂慮態度，因為一些規章不符合民俗，同時缺乏法理依據，是一種簡單化的行政措施。他說，清明祭祖是中華傳統文化中的一個重要組成部分，是中國文化一個重要的底蘊。

華中師範大學文學院副教授熊威指出，關鍵是考慮因地制宜，既要遵守國家法律法規，同時也要考慮不同文化、不同人群的需求。