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音樂系大三女赴泰留學慘遭撕票 綁匪查家世後設下愛情圈套

香港01／ 文・林芷瑩
3月28日，死者曾坐車前往暖武里府BangYai區的一間百貨公司。（南方都市報）
3月28日，死者曾坐車前往暖武里府BangYai區的一間百貨公司。（南方都市報）

陸女留學生泰國綁架棄屍一案有新進展。警方透露，綁匪事先調查死者背景，得知其家世殷實後，引誘她愛上其中一名綁匪後再綁架勒索。

泰國傳媒報導，4月3日，武漢警方拘捕了涉案3名綁匪，泰國警方已派人飛往中國一同調查。

4月1日，泰國暖武里府（Nonthaburi）一警局接報，當地Wat Tonne Chueak Salaya寺附近一片香蕉林的水溝中發現一具女屍。警方其後確定死者為失蹤多日的中國留學生Jin Can（音譯）。

屍體在一片香蕉林中被發現。（南方都市報）
屍體在一片香蕉林中被發現。（南方都市報）

據悉，3名綁匪均為河北籍，分別為24歲的周某 （ZHOU PENNGFEI）、23歲的陳某（CHEN SAIKANG）和23歲的周某（ZHOU XIONGFEI），犯案後在3月30日離境，前往四川成都。泰國警方已掌握他們的身份信息，調查組正在加緊取證，提交法庭以批准逮捕令。警方已鎖定綁匪身份。

警方調查得知，綁匪事先調查死者背景，得知其父親是一名音樂老師，且家世殷實，於是計劃在死者3月初在曼谷吞武里大學讀大三時，引誘她愛上其中一名綁匪。3名綁匪同樣在3月初入境泰國，並租住別墅和車輛，綁架死者後向其父親勒索50萬人民幣（約台幣220萬）的贖金。

綁匪租住的房屋。微博＠泰國星暹傳媒
綁匪租住的房屋。微博＠泰國星暹傳媒

《封面新聞》報導，死者雙親在浙江的學校擔任音樂教師。

泰國及陸警方已經協調，若法院批准故意謀殺罪的逮捕令，將在逮捕綁匪後引渡回泰國判刑。死者生前有否被性侵，有待驗屍後確定，司法部相關部門正在收集DNA，預計一周後知道結果。

據綁匪居住社區的一間便利店工作人員透露，3月30日下午1時半，綁匪曾到便利店購買商品，但未見死者。警方猜測，3名綁匪在該社區的住所內殺害死者後才棄屍。

有目擊者稱，案發前10多天，曾見到有中國人在綁匪租住的房屋出入，除了3名綁匪，還有一名中國女子，但不是死者。

據此前報導，現年22歲的Jin Can是泰國曼谷吞武里大學（Bangkok Thonburi University）音樂專業大三學生，大一至大二期間均為網上授課，今年3月8日赴泰國留學。

曼谷吞武里大學中文官網介紹，該校坐落於曼谷市塔逸哇塔那區，設有18個學院，學生18000餘人。該校與中央音樂學院、廣州體育學院等十幾所中國高校建立合作，還設有中國服務中心，為中國學生入讀該校提供服務。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 曼谷 綁架 棄屍 留學生

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