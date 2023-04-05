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城市更新集中開工 打造上海友好空間

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據上海靜安區第二季度重大項目集中開工儀式消息，總投資約115億元（人民幣，下同）、占地面積3.13萬平方公尺的洪南山宅240街坊建設項目當日開工建設。這項市區聯手、政企合作的城市更新項目將改變民眾居住房屋老舊陰暗潮濕的狀況。

中新社報導，同日，還有3個城市更新項目一起開工建設，包括位於市北高新園區的聯合轉型建設項目——市北百聯創新科技產業中心項目、電影技術製片廠地塊項目以及巨富國潮文化館項目。 　　據了解，市北百聯創新科技產業中心項目總投資11.5億元，市區兩級國企將聯手充分發揮各自優勢，高效利用土地資源，打造未來產業創新走廊。據靜安區方面介紹，未來，市北百聯創新科技產業中心將引入總部經濟+數智經濟+科創經濟等優勢產業集群，打造高品質、高標準、高能級的科技創新研發中心。 　　

與洪南山宅240街坊建設項目類似，電影技術製片廠地塊項目也是一個舊區改造徵收地塊項目，總投資65億元，在踐行近零能耗設計要求的同時，致力於產品力提升，打造高品質住宅社區。據了解，該項目會充分尊重歷史、挖掘保留建築的文化價值，對文物保護建築和歷史保護建築進行修繕與復建，使街區的精緻與厚重感得以並存。 　　

另據了解，總投資5.12億元的巨富國潮文化館項目位於市中心區域，建成後會沿富民路分別設置供居民休憩的室外座椅、配置文化配套的下沉庭院，創造出豐富的半對外公共空間，成為靜安現代戲劇谷標識地、戲劇人打卡地、市民公共文化集聚地等。

據介紹，項目區域內有一幢三合院式傳統民居得以保留。

建築

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