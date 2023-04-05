陸推進數位社會建設 獲積極成效

大陸國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏3日在國新辦舉行的記者會上介紹，中國數字（數位）社會建設推動優質服務資源共享。大陸國家教育數位化戰略行動全面實施，國家智慧教育公共服務平台正式上線啟動，建成世界第一大教育教學資源庫。數位健康加速發展，大陸全國遠程醫療服務超過2670萬人次。智慧城市和數位鄉村建設取得積極成效。

新華社報導，曹淑敏表示，2022年，數位中國建設取得新的重要進展。數位基礎設施實現「市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶」，截至2022年底累計建設開通5G基地台231萬個，千兆光網具備覆蓋超過5億戶家庭的能力。數位產業規模穩步增長，2022年電子信息製造業營業收入達到15.4兆元（人民幣，下同），軟體業務收入首次超過10兆元，達到10.8兆元。

根據記者會消息，第六屆數字中國建設峰會將於4月27日至28日在福建省福州市舉辦。峰會以「加快數字中國建設，推進中國式現代化」為主題，由大陸國家網信辦、國家發展改革委、科技部、工信部、國務院國資委、福建省人民政府共同主辦。

本屆峰會設置「1+3+N」系列活動，包括開幕式、主論壇、分論壇，數字中國建設成果展、數字產品博覽會、數字中國創新大賽及雲生態大會、工業互聯網生態大會、人工智能生態大會、「閩江夜話」和「有福之州·對話未來」、數位經濟重大項目簽約等系列特色活動。

「數字中國建設峰會已連續五屆在福建省福州市成功舉辦。」中共福建省委常委、福建省人民政府常務副省長郭寧寧說，五年來，有關部委機構累計發佈近百份國家級重大政策和重要報告；近1500家單位參展，一大批數位新技術新產品在峰會首發，首展率超過50%；開展了上百場對接洽談活動，近2000個數位經濟項目簽約落地、總投資金額超過1.3兆元。

郭寧寧說，數位中國建設峰會是匯聚全球力量助推數位中國建設的合作平台、交流平台，也是匯聚共享開放的平台。本屆峰會將繼續通過多種方式提升各方面的參與度，讓峰會成果惠及更多群體。