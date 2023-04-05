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配備5G+北斗系統 頤和園遊船新體驗

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近日，在全面更新碼頭設施和小遊船配置的基礎上，頤和園昆明湖大小遊船正式開航。圖／本報北京傳真
近日，在全面更新碼頭設施和小遊船配置的基礎上，頤和園昆明湖大小遊船正式開航。圖／本報北京傳真

頤和園昆明湖的大小遊船，日前正式進入遊船季，在全面更新碼頭設施的基礎上，今年頤和園的200艘小遊船還裝上了「5G+北斗」遊船系統，小小的「5G盒子」讓頤和園遊船進入5G時代，更提高了遊客們的乘船體驗。

「乘船請掃二維碼」，早上9時剛過，在頤和園玉瀾堂碼頭售票處，這裡張貼著顯眼的二維碼，提示遊客掃碼乘船。掃碼即進入預約介面，選擇碼頭、選擇遊船類型、獲取手機號、支付押金…，一步步操作，一、兩分鐘即可完成預約。

預約後，系統會顯示排隊資訊。如果排隊人數較多，遊客可以先行遊園，邊逛邊等。售票處的智能大螢幕會按照預約順序呼叫遊客，遊客也將同步收到排隊的短信提示。登船後，船上也搭載著一個「5G盒子」，遊客先掃描盒子上的二維碼，即可啟動遊船，開啟「頤和園5G遊船之旅」。在玉瀾堂碼頭上船遊覽，十七孔橋、佛香閣、南湖島、西堤等熱門景觀盡入眼簾。在遊覽結束後，再次掃描二維碼即可完成自助結算。不會使用智慧手機的遊人，可以通過以往人工售票的方式乘船。

據介紹，今年頤和園共開設小船碼頭3處，分別為玉瀾堂碼頭、文昌閣碼頭、八方亭碼頭，為遊客提供仿古電瓶船、腳踏船和手划船200艘。開設固定航線11條，基本覆蓋園內熱門景點和主要遊覽路線。除頤和園之外，北海公園、紫竹院公園、陶然亭公園、圓明園等多家公園的遊船均已開航。

碼頭 西堤

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