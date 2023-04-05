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陸桌球國手爆醜聞 中共政法委要查

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸桌球國手張繼科近期捲入醜聞，引起輿論關注。圖／取自大陸體育總局官網
大陸桌球國手張繼科近期捲入醜聞，引起輿論關注。圖／取自大陸體育總局官網

大陸桌球奧運金牌選手張繼科日前遭爆料，疑因欠下巨債後竟散播前女友私密影片抵債，掀起大陸輿論關注。中共政法委就此事件發文強調，有關部門應該要查清三件事情，包括是否有違法犯罪、造謠誹謗及混水摸魚等情事。

張繼科疑因欠債而利用與前女友（某女星）私密影片抵債，最近在網路上鬧得沸沸揚揚。張繼科曾發聲否認，更向媒體透露準備提告，但爆料者則出示張繼科借據，事件持續延燒。

由於張繼科和涉事女友身分特殊，中共政法委旗下微信公眾號「長安劍」發文表示要查清三件事。

首先要查清有沒有人違法犯罪。有關部門對已經查清的應盡快公布，沒有查清的盡快行動起來。法律面前人人平等，沒有人會因為特殊身分而被網開一面，該嚴懲的嚴懲，該澄清的澄清。其次要查清有沒有人造謠誹謗。稱違法犯罪自然不能被放過，造謠誹謗當然也不能被容忍，在公說公有理，婆說婆有理爭吵不休的時候，就應當有權威部門站出來，用證據確鑿的事實定紛止爭。

第三是要查清有沒有人混水摸魚。防止有人看熱鬧不嫌事大，興風作浪推波助瀾，趁機編造虛假訊息收割流量。讓所謂網路熱點在法律與秩序的軌道上歸於平寂。

女友 中共

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