馬前總統祭拜張自忠烈士墓 馬評：壯烈成仁令人動容

馬前總統一行，四日早上赴重慶張自忠烈士陵園祭拜，張自忠嫡孫張慶成對馬英九表示，曾和馬吃過兩次飯，也曾看過台灣拍攝的「英烈千秋」很受感動。馬英九說，那部電影他看過多次，十分感動，張自忠在敵我懸殊下，奮戰到底，最後甚至「一心求死」，張是個很了不起的將軍。他說，張將軍承受很多委屈，求死明志，壯烈成仁之心令人動容。張慶成則說自己住在成都，歡迎馬到成都走走。

上午九點不到，馬英九先生車隊已抵達，坐落於重慶北碚區雙柏路516號（街道門牌號特意使用張自忠將軍殉國日子相同的數字）的陵園，張自忠烈士陵園是大陸全國第一批重點烈士建築物保護單位，國家級文物保護單位、國家級愛國主義教育基地和重慶市對台交流基地。

陵園中央豎立了張自忠將軍銅像，是張自忠將軍的女兒張廉雲在父親殉國70周年時，特邀著名美術家李象群教授精心雕刻製作而成。人像高2.5米，基座高1.5米。將軍身著戎裝，右手持望遠鏡，左手反背在後，他的目光看向遠方，腰間佩刀，威風凜凜，傳遞出一種抗戰必勝的決心和信念。

馬英九先在講解員的解說下，參觀了左側的紀念館參觀，中間是放大的張自忠遺照，右邊是蔣中正登船迎靈柩時題寫：「英烈千秋」。右二是李宗仁對他的評價：「英風不泯」，右三馮玉祥將軍題詞：「藎忱不死」。 「藎忱」是張自忠的字。

隨後馬前總統一行人手一枝白色菊花，走上梅花山階梯，到陵園的頂端，面對「張自忠烈士墓」，左右各擺放兩個大型花籃，落款為「中國國民黨前主席馬英九暨全體團員敬獻」。先是由司儀念和張自忠墓三鞠躬，再默哀一分鐘。緊接著繞行墓園，最後把白菊花放在墳塚上。原本大隊人馬就要離去，但馬總統又要大家回到墓碑前，再一次向張自忠墓鞠三鞠躬禮，自己喊口令，鞠了三個躬，才緩緩走下樓梯。

在紀念館中，馬英九聽講解員說到張自忠奮戰到最後一刻而犧牲時，已泫然欲泣。在走上階梯時、司儀喊行三鞠躬禮、繞行墓園時，分別拿出手帕擦淚。