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輝煌中軸文物展 沉浸感受北京魅力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「輝煌中軸」展上陳列的元代吻獸、宮字殘磚等建築構件，及明代永定門石匾。圖／本報北京傳真
「輝煌中軸」展上陳列的元代吻獸、宮字殘磚等建築構件，及明代永定門石匾。圖／本報北京傳真

「輝煌中軸」展覽日前在北京首都博物館開幕。永定門石匾、正陽門正脊壓勝寶盒、青花鳳首扁壺等53組（件）文物、16公尺長的中軸線沙盤，還有市民收藏的中軸相關舊物，帶領觀眾穿越700年，看中軸變遷，感受古都北京的獨特魅力。

16公尺長的沙盤，是展廳裡最大的一件展品，立體展示北京中軸線「全景圖」，觀眾可全視角欣賞高低錯落的古建和縱橫交錯的胡同街巷。

由此開始，展覽按照「壯美中軸」、「文化中軸」、「永恆中軸」三個部分依次展開，中軸線上的重磅文物悉數登場。展櫃裡陳列著從正陽門箭樓正脊取出來的銀質壓勝寶盒，包含五色寶石、金元寶等物。專家說，古建施工時，由大脊兩端向中間壘砌脊筒，正中一塊脊筒要待其他工程項目完工且放進壓勝後再安放。這個位置叫「龍口」或「龍門」，安放壓勝的過程稱為合龍。正陽門因地位尊崇，其壓勝寶盒內鎮物種類多、規制高。

素有首博鎮館之寶美譽的青花鳳首扁壺，也出現在展廳裡。這件扁圓形瓷器以鳳首為流，鳳尾作柄，用青料在壺身上繪出展翅飛翔的鳳鳥。專家介紹，這件器物出土於舊鼓樓大街豁口以東一處元代院落遺址。

故宮是展廳裏的主角之一。一件大清門至坤寧宮中一路的樣式雷圖樣，展示了紫禁城的建築風貌。配合展出的還有一件樣式雷延禧宮燙樣。這是根據一定比例做成的立體建築模型，在歷史上是呈送給皇帝御覽所用，準確反映了清末延禧宮被毀之前的格局。

觀眾也能成為「策展人」。展覽開闢了一個開放展項－「我在中軸線上」的老照片和老物件。「實測北京水平」石標、上世紀80年代人民大會堂春節聯歡晚會入場券、鼓樓迎春國畫聯展請柬等都成為展品。

「輝煌中軸」展覽採用豐富的視覺感知與場景互動體驗等，為觀眾營造了一個古今相通、虛實交織的沉浸式中軸線文化空間。展品來自首博、故宮博物院、洛陽博物館等17家單位。

北京 文物 博物館

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