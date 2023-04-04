福建馬祖 打造旅遊合作

2日下午，福州和馬祖近30家航運企業和旅行社負責人在福州聯合舉辦福馬旅遊合作交流會。這是近三年來，兩地航商、旅遊業者首次面對面交流。

中新社報導，與會者為提升福州馬尾—馬祖、福州黃岐—馬祖白沙「小三通」客運航線，推動福馬民間交流、促進旅遊合作展開研討。他們表示，要加強合作，推進「福馬共同家園」建設，打造一日經濟生活圈。

4月1日起，福（州）馬（祖）「小三通」航線調增為每周14個往返航班，馬祖「南北之星2號」客輪1日首航抵達馬尾琅岐客運碼頭。

馬祖南北海運股份有限公司顧問陳開心表示，當下馬祖正在提升基礎設施、協調大型購物商場落地，民間投資者也在籌備餐飲、住宿等項目，希望吸引陸客。「4月份就有非常有名的『藍眼淚』，我們每個月都有文化和旅遊的亮點，希望通過交流，五湖四海的遊客絡繹不絕到馬祖。」他說。

馬祖縣旅行商業同業公會常務副理事長孫孝豪，在交流會現場展示接待大陸遊客的照片。「有客人來馬祖，我們會安排海鮮大餐，這是從福州學的，再搭配自己設計的藍眼淚高粱酒。」孫孝豪向大陸遊客發出邀請，歡迎到馬祖旅遊。

福建省旅遊有限公司出境中心總經理張小丹盼與馬祖同業共同開發旅遊產品。她表示，希望通關更便捷，馬祖提昇接待能力，讓遊客不虛此行。