快訊

狂躁的時代裡獨自彈琴：日本音樂巨匠坂本龍一的藝術人生

麥當勞傳將裁員！內部電郵宣布美國辦公室本週暫關 線上通知人力決策

日本吃烏龍麵！見菜單「玉」以為免費雞蛋 狂點3份糗大了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海底撈能包夜？ 陸青年窮遊夜宿火鍋店

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
近期，有一些到外地大城市旅遊的大陸年輕人，選擇在靠近景點、精華地段的海底撈「夜宿」。北京青年報
近期，有一些到外地大城市旅遊的大陸年輕人，選擇在靠近景點、精華地段的海底撈「夜宿」。北京青年報

大陸餐飲品牌「海底撈」以服務聞名，近期更出現新現象，就是有一些旅遊中的大陸年輕人，會在不想花太多旅費、節省時間的情況下，到北京等大城市的黃金地段，尋找海底撈門市請求「留宿」。這些人大多是所謂的「旅遊特種兵」，行程安排「時間緊、任務重」，睡在火鍋店可以將效益最大化。

據北京青年報報導，近日，有一大陸女子在社交平台上發文，分享自己在深圳，因沒有趕上火車，在未消費的情況下「夜宿海底撈」。文章登上平台熱搜，網友也爭論不休，質疑為何不住車站周邊的旅館，或認為雖海底撈伸出援手是一種善意，但「不應該被消耗」。

就在眾人爭論不休之際，這種「夜宿海底撈」的方式，似乎也早已被許多「窮遊」的大陸年輕人採納。據報導，北京王府井地區一家海底撈門市，在晚上10點後還有排隊等位人潮，他們大多是年輕人，不少拉著行李箱，儘管用餐完畢，也沒有離開的意思，反而是直接趴下休息，或問服務員能否「直接在長條沙發上睡一會。」

海底撈門市員工對此也見怪不怪，還會好心將需要休息的人，帶到光線較暗的區域。有人表示，選擇在這家海底撈休息，是因為離天安門近，直言「我下了火車就直接過來這邊了，看完升旗再去訂的民宿，這樣最節省時間。」

一名來自河北的大四學生小高也分享，他和上鋪好兄弟小孫兩人計畫畢業前，透過短暫旅遊散心，深受近日網路上爆紅的「200塊錢遊北京」影響，他們坐上綠皮火車到北京，結束一天景點打卡行程後，就順著攻略到海底撈找「床鋪」。

陸媒報導稱，這些人很多都是俗稱的「旅遊特種兵」，或叫「特種兵式旅遊」，他們時間緊、任務重，通常一、兩天內要去十多個景點，甚至影音平台上都有參考模板、攻略。因此，儘管休息條件不理想，但夜宿交通便利的24小時營業的餐廳，成為他們最有效率的選擇之一。

但報導也提醒，夜宿海底撈並不像網路上攻略描述的舒適，例如附近仍有遊客用餐，燈光讓人難以入睡等，且有一些人將店家的「善意」，當成「流量密碼」大肆宣傳。分析人士坦言，幫助有特殊情況的顧客，是企業社會責任的一種體現，但這一幫助一但被常態化、娛樂化，就可能出現新的社會問題，例如是否有不法份子進行非法活動。

海底撈 北京 餐廳

延伸閱讀

陸反制美 恐波及半導體三強

20餘件大匠大作 北京恭王府講古

日本外相時隔3年首訪北京 日中關系有望和緩？

日經：美國為反制北京經濟霸凌 要求G7夥伴採取聯合行動

相關新聞

前中共江蘇省委書記羅志軍自殺身亡

據報導，前中共江蘇省委書記羅志軍自殺身亡，而在羅志軍自殺同一天，中共重慶市委常委張鴻星也自殺輕生

港大今向7人頒授名譽博士學位 包括楊振寧及林青霞

香港大學將於今（3）日下午將舉行第209屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予7位傑出人士，包括諾貝爾物理學獎得主楊振寧、朱...

海底撈能包夜？ 陸青年窮遊夜宿火鍋店

大陸餐飲品牌「海底撈」以服務聞名，近期更出現新現象，就是有一些旅遊中的大陸年輕人，會在不想花太多旅費、節省時間的情況下，...

背書有法？小二男生溫習靠「作法」複製入腦 被老師發現呆愣當場

學業壓力繁重，不少學生都發展出專屬溫書技巧。江西1名小學2年級學生在課堂上溫習時，為了迅速將知識記入腦海，竟然在班上「作法」，用手兜起書本上方空氣並撥到頭上，嘗試將內容「複製」到腦袋中。老師意外發現他這超可愛的行為即忍俊不禁，並偷偷拍下來。不少網民看過後都表示爆笑，「做題和作弊之間他選擇了作法」、「作法比作夢有效」、「最少他有信念感」。

40歲男老師上堂突做「一字馬」 嫻熟動作震驚學生 背後原因窩心

「君子一言，駟馬難追」，好老師會身體力行教導學生誠信之重。安徽1名男老師見學生們未能背下課文，便鼓勵他們只要全班都會背了，他就表演一字馬。結果全班同學卯足勁地背書，最終成功一字不差地背下來，而老師亦守諾在課堂上即場表演。

四川市域鐵路 成都至德陽S11線啟動建設

3月30日，四川省市域鐵路成都至德陽線工程（簡稱「S11線」）項目推進活動在德陽舉行，標誌著項目建設正式啟動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦