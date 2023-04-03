背書有法？小二男生溫習靠「作法」複製入腦 被老師發現呆愣當場
學業壓力繁重，不少學生都發展出專屬溫書技巧。江西1名小學2年級學生在課堂上溫習時，為了迅速將知識記入腦海，竟然在班上「作法」，用手兜起書本上方空氣並撥到頭上，嘗試將內容「複製」到腦袋中。老師意外發現他這超可愛的行為即忍俊不禁，並偷偷拍下來。不少網民看過後都表示爆笑，「做題和作弊之間他選擇了作法」、「作法比作夢有效」、「最少他有信念感」。
根據《錢江視頻》報道，這件趣事發生在3月22日，江西九江某小學二年級老師發現，班上1名男童正在「溫習」，為了把內容記下來，男童竟然不是一遍遍閱讀，而是彷似「作法」般，將手凌空放在書本上方「撈一下」，再撥向腦袋，接着又揭到下一頁重複動作。當男生意識到老師已經發現他的「法事」，即嚇到目瞪口呆，然後略有收斂地繼續「複製」書中內容。
即睇「作法」過程：
影片曝光後，不少網民都表示爆笑及大讚孩子可愛，「誰都會覺得可愛啊」、「試試量子閱讀」、「長大了在上班和上進之間選擇上香」、「隔空取物，牛啊」。也有人回憶起自己童年時也做過不少類似的「蠢事」，「小學的時候我以為考試那天不跑不跳知識就不會忘記」、「我也有過做法的青春」、「期末考試前把課本當枕頭的我」。
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文章授權轉載自《香港01》
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