背書有法？小二男生溫習靠「作法」複製入腦 被老師發現呆愣當場

學業壓力繁重，不少學生都發展出專屬溫書技巧。江西1名小學2年級學生在課堂上溫習時，為了迅速將知識記入腦海，竟然在班上「作法」，用手兜起書本上方空氣並撥到頭上，嘗試將內容「複製」到腦袋中。老師意外發現他這超可愛的行為即忍俊不禁，並偷偷拍下來。不少網民看過後都表示爆笑，「做題和作弊之間他選擇了作法」、「作法比作夢有效」、「最少他有信念感」。

2023-04-03 07:41