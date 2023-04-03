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40歲男老師上堂突做「一字馬」 嫻熟動作震驚學生 背後原因窩心

香港01／ 撰文：夏洛特
日前，安徽阜陽某學校40多歲語文老師丁劍為了鼓勵班上同學背書，承諾當全班都背下來時，就會表演一字馬，因此當學生成功背下來時，他亦守諾在課堂上表演。（「人民日報」微博影片截圖）
日前，安徽阜陽某學校40多歲語文老師丁劍為了鼓勵班上同學背書，承諾當全班都背下來時，就會表演一字馬，因此當學生成功背下來時，他亦守諾在課堂上表演。（「人民日報」微博影片截圖）

「君子一言，駟馬難追」，好老師會身體力行教導學生誠信之重。安徽1名男老師見學生們未能背下課文，便鼓勵他們只要全班都會背了，他就表演一字馬。結果全班同學卯足勁地背書，最終成功一字不差地背下來，而老師亦守諾在課堂上即場表演。

根據《人民日報》報道，安徽阜陽某學校40多歲語文老師丁劍突然在課堂上表現起一字馬的影片在網上瘋傳，從影片可見，丁老師輕輕鬆鬆就把腿壓下去，筋骨柔軟，而學生反應甚是熱烈，全都在叫囂鼓掌，甚至有學生驚訝得從座位上跳起來。至於他這麼做的原因其實是為了兌現承諾，原來他見班上總有5、6個學生一直背不會課文，於是答應他們只要全班都會背，就會為大家表演一個節目。

同學們為了看表演互相勉勵，最終全班都成功背下來。丁劍表示「畢竟是作為老師說過話一定要兌現，做個表率嘛」，於是就在課堂上表演拿手絕活——一字馬。丁老師擅長運動，曾學過武術，現在也一直堅持鍛練身體。他又指，此舉其實還有鼓勵學生多運動的意思，「有了健康的體魄，才有好的學習狀態。等天氣暖和了，我準備教他們練習五步拳」。

丁老師教學已有23年，他一直細心觀察每個學生的言行，並以相應方式鼓勵他們。他憶述曾有個父母都在外工作的學生總在班上搗亂，該學生某次丟了單車鎖匙，他「逮着機會」送學生回家，其間悉心開導，學生受到關懷後亦漸漸改變。

事件曝光後，不少網民都大讚丁老師因材施教，是教師典範，「好喜歡這樣的老師，不刻板」、「好牛啊這位老師，言出必行」、「給學生做了一個好榜樣」、「要的就是這個讀書氛圍，在好的氛圍下才更容易上心的！」、「這年頭沒點才藝在身上不行」。

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文章授權轉載自《香港01》

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