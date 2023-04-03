鄂州花湖機場 國際貨航開通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

4月1日上午10時58分，一架順豐航空波音747-400全貨機裝載105噸貨物，從湖北鄂州花湖機場飛往比利時列日機場，這標誌著鄂州花湖機場首條國際貨運航線「鄂州花湖—比利時列日」正式開通。

中新社報導，「鄂州花湖—比利時列日」航線運輸貨物包括普貨、跨境電商、快件等。首班航班預計在1日23時到達列日機場，2日12時回到鄂州。該航線計畫每周運行兩班，預期可為中歐之間貨物流通提供超過400噸的航空運力，將為中歐經貿往來搭建一條安全、高效的航空物流通道。 　　

鄂州花湖機場是亞洲第一座、全球第四座專業貨運機場，該航線是鄂州花湖機場開通的第一條國際貨運航線，也是自開通鄂州至深圳、上海後的第三條貨運航線。預計在年底前，花湖機場將開通40條國內貨運航線，4-6條國際貨運航線，初步形成「一夜達全國，隔日連世界」的快貨物流圈格局。

同時，作為鄂州花湖機場貨運核心設施，順豐轉運中心正加緊測試中，年內將正式投入使用。順豐航空鄂州基地已於4月1日啟用，後續將為順豐航空和其他航司提供全方位服務。

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