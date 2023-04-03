20餘件大匠大作 北京恭王府講古

近日，「大匠之手澤年代之磋磨－中國傳統建築模型製作技藝展」在北京恭王府博物館嘉樂堂開幕，20餘件古建模型領銜展出。

恭王府綜合發展部主任孫冬寧說，它們製作於上世紀30年代至50年代，是中國文化遺產研究院珍貴院藏，所有的測繪資料是由梁思成和林徽因等人完成。

此次展廳利用嘉樂堂三間屋，一屋一主題。「大匠之心」展區，南禪寺大殿、趙州橋、獨樂寺觀音閣等展出的古建模型大有來頭。

上世紀30、40年代，以朱啟鈐、梁思成、劉敦楨為代表的中國營造學社成員們，嘔心瀝血破譯古建築巨著《營造法式》，他們行遍城垣與青山，趕在硝煙前，用筆和尺對珍貴古建築遺存進行現場考察與測繪。

上世紀50年代，北京文物整理委員會成立了模型室，請路鑒堂、劉敏、郭旺等著名模型製作匠師用鋸和錘，將測繪資料轉換成精準的模型，選材均是舊金絲楠木。

展廳裡還專門闢出一角，展示古建築模型製作技藝。2014年，其被列入中國國家級非物質文化遺產名錄。

「映照之韻」展區京味兒足。「西安門」與「智化寺」成了對門。設計師巧妙地利用鏡子，營造出一派明清北京古韻。牆上掛著的油畫也是文物－1941年至1944年，在朱啟鈐的建議下，俄羅斯畫家畢古列維奇運用油畫和彩色粉筆畫技法，繪製了60幅北京市區及郊區古建築寫生。

通過一幅幅畫作，觀眾可以望一眼曾經的景山富覽亭、紫禁城端門，還有北海的白塔。

「結構之趣」展區，梁架和斗拱成了主角。佛光寺大殿梁架模型、故宮轉角斗拱模型、善化寺大型寶典轉角斗拱模型等，呈現出中國建築結構的無限妙趣。

「這些模型不僅是著名古建築的記錄和見證，也體現了關於中國古建築的研究、理解和表達。」孫冬寧說，中國營造學社成員們分別在1937年和1947年對恭王府進行過測繪，當時留下的實地測繪畫圖及室內外照片，成為了王府開展古建修繕和室內復原工作最直觀、最準確、同時也是最重要的依據。