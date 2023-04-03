山西立法保護濕地 守好水資源
4月1日，山西省十四屆人大常委會第二次會議表決通過《山西省濕地保護條例》（簡稱條例），將於2023年6月1日起正式施行。
中新社報導，濕地被稱為地球之腎，與森林、海洋並稱全大生態系統。山西省人大常委會環資工委副主任楊向群表示，保護好濕地資源，對保障山西生態安全、水資源安全及黃河流域生態保護和高質量發展意義重大。
《條例》共6章39條，分為總則、管理與監督、濕地保護、修復與利用、法律責任和附則。規定應當根據濕地保護規畫和濕地保護需要，依法將濕地納入國家公園、自然保護區或自然公園對濕地資源保護，這是山西省濕地保護立法特色。
此外，《條例》還對建設項目擅自占用省級重要濕地，擅自改變、移動以及破壞省級重要濕地保護標誌等違法行為明確了法律責任。
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