貴南高鐵接觸網 全線貫通

1日，隨著12名施工人員在貴州龍里北站內操作恒張力架線車完成最後一個錨段1.396條公里接觸網導線架設任務，新建貴陽至南寧鐵路（貴南高鐵）貴州段接觸網全部貫通，標誌著貴南高鐵接觸網全線貫通。

中新社報導，貴南高鐵是大陸八縱八橫鐵路網中包頭到海南鐵路通道的重要組成部分，設計時速350公里。

接觸網是鐵路電氣化工程的重要組成部分，列車通過車頂的受電弓與接觸網導線連接，獲取電能，為列車運行提供動力，是高鐵列車運行的關鍵設備。

貴南高鐵貴州段正線接觸網長175.6公里，為保證施工質量，施工單位引進先進的模塊化恒張力架線車架設接觸網導線。

作業中，架線車既能保持恒定速度行駛，又能對接觸網導線實施恒定展放張力，實現平直度每米誤差不大於0.05毫米，線纜換裝時間也比傳統工藝節省一半以上。

施工過程中，施工單位投入使用CP-Ⅱ接觸網參數測量一體化裝置，接觸網智能檢測小車、簡統化腕臂預配平台、數字化接觸網吊弦預配平台等先進工裝，以科技賦能貴南高鐵建設。

貴南高鐵建成通車後，沿線都安、環江將步入高鐵時代，屆時貴陽至南寧將從現在5個多小時縮短至2個小時以內。貴南高鐵將與成（都）貴（陽）、貴（陽）廣（州）等多條高鐵線路接駁，對服務一帶一路建設，完善西南中南地區綜合交通樞紐體系，增強區域整體經濟實力和競爭力具有重要意義。