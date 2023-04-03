四川市域鐵路 成都至德陽S11線啟動建設

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
四川省市域鐵路成都至德陽線工程（簡稱「S11線」）項目推進活動在德陽舉行，圖為啟動儀式現場。圖／本報四川德陽傳真
四川省市域鐵路成都至德陽線工程（簡稱「S11線」）項目推進活動在德陽舉行，圖為啟動儀式現場。圖／本報四川德陽傳真

3月30日，四川省市域鐵路成都至德陽線工程（簡稱「S11線」）項目推進活動在德陽舉行，標誌著項目建設正式啟動。

據悉，S11線起於成都地鐵1號線三期韋家碾站，止於德陽市德陽北站，沿線串聯成都市金牛區、新都區、彭州市和德陽市廣漢市、旌陽區。線路全長70.84公里，其中高架段45.30公里，地下段23.91公里。

項目估算總投資為人民幣307.94億元，建設工期49個月。S11線的建設，是四川打造「軌道上的成都都市圈」的縮影。四川規畫布局以成都為核心的16條放射狀鐵路對外通道，並以2條環形鐵路強化放射狀鐵路轉換，構建暢達大陸主要城市的「138」鐵路交通圈（至重慶1小時暢達，至四川周邊省會城市3小時通達，至大陸主要城市8小時通達），加快實現軌道交通為主體的「1小時通勤圈」。

在推進市域鐵路建設、完善都市圈公共交通體系方面，市域鐵路成資線（S3）、市域鐵路成眉線（S5）加快建設，成都鐵路樞紐環線改造公交化二期工程今年底開工建設，逐步形成「環+射」鐵路公交化開行格局。預計到2026年，成德眉資區域將成為大陸首個中心城市到全部區域副中心城市均運營市域鐵路的都市圈。

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