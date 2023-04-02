四川成都屋苑業主私隔公共空間 爆發大型衝突

四川成都某屋苑的大批業主因公共空間問題爆發大型衝突。網傳影片顯示，被分隔在兩邊的民眾大力搖晃鐵欄；鐵欄倒下後，眾人一擁而上，不少人大叫「打人了」。

網傳消息稱，涉事屋苑為成華區華僑城濱江壹號，業主矛盾是因為屋苑一、二期違建圍欄引起。屋苑共分為三期打造，其中一、二期由同一發展商興建，定位高端商品房住宅，第三期由專門修安置房的華僑城開發商興建。

一、二期業主為了維護樓價和樓盤品質，於是共同出資修建鐵欄將三期隔開。消息稱，事件在業主聊天群內引起討論，部分業主發言偏激，雙方於是在聊天群「約架」。

今年1月16日，成都市成華區規劃和自然資源局出具的信件顯示，信和置業（成都）有限公司於2007年通過招拍掛方式取得位於成華區多寶寺片區約373畝土地，現已分期辦理《建設工程規劃許可證》。其中，信和御龍山一二期與華僑城濱江壹號均屬於該項目，該項目分期範圍線沒有隔斷、圍牆等分隔設施。

另有消息稱，3月26日起，華僑城（信和）御龍山一二期業委會在沒有任何報規報建施工許可的情況下，煽動居民強行修圍牆阻隔同小區三期區域。3月31日，大批業主衝破華僑城濱江壹號施工圍擋，強行搭建圍牆，非法封堵多處消防通道，大面積破壞小區地磚並且挖斷民用水管，開發商立即報警處理。

4月1日，街道辦搭建華僑城濱江壹號業主與開發商以及市相關部門的會議平台，尋求解決濱江壹號遭到暴力破壞以及御龍山非法違建的處治方案。

成華區領導、住建局明確表示御龍山搭建圍牆屬於違建，必須拆除。當日下午，御龍山部分業主情緒激動，非法聚眾企圖阻止華僑城的拆除違建工程隊進場。

在官方明確定性信和御龍山一二期搭建圍牆屬違建後，已經收房的濱江壹號業主為了快速打開被封堵的消防通道，開始自發拆除圍牆隔斷，部分御龍山業主以扔磚頭、鐵棍等試圖阻止，有人受傷。

當晚8時許，部分御龍山業主繼續在小區內喊口號，有人故意推搡、拉扯在場警員，高喊「打人啦」、「黑社會」等，並同時衝撞警員築成的人牆。

4月1日，屋苑所屬街道主任及成華區領導均說明，一、二期是違建圍欄，若他們再建圍欄，仍會繼續拆除，「我們是站在同一個戰線的，說清楚了他們是不合規的，對不對，你們剛才說的這個問題，現場已經有拆完了。後期不可能出現這種情況，已經堅決督促和落實」。

四川成都某屋苑的大批業主因公共空間問題爆發大型衝突。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》