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推進一日生活圈 福馬旅遊合作交流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
福馬旅遊合作交流會，是近三年來福馬航商旅遊業者，首次面對面的交流研討活動。主辦方／提供
福馬旅遊合作交流會，是近三年來福馬航商旅遊業者，首次面對面的交流研討活動。主辦方／提供

馬祖小三通復航後，兩岸旅遊業者推進「福馬一日生活圈」。福州、馬祖兩地近30家航商旅行社業者，1日在福州聯合舉辦福馬旅遊合作交流會。這是近三年來福馬航商旅遊業者，首次面對面的交流研討活動，16家馬祖航商旅行社業者參加。

福州市文旅局介紹推動福馬文化、旅遊交流合作政策。馬祖南北海運公司現場介紹「南北之星」快輪，推薦經由馬祖中轉台灣本島線路規劃以及馬祖周末遊、一日遊設想。

福州市旅行社業者、台灣旅行業者就福馬兩地交流合作、深化閩台旅遊交流合作議題發言。

福馬兩地航商旅遊業者為提升「兩馬」（馬尾、馬祖）、「黃馬」（黃岐、馬祖）航線出謀劃策，圍繞推動福馬民間交流、促進旅遊合作的思路對策展開研討交流。

參會人員紛紛表示，要加強合作，「以通促融」，推進福馬共同家園建設，打造一日經濟生活圈。

2023年1月8日中斷了近三年的「兩馬」航線復航，2月19日「黃馬」航線復航，為馬祖鄉親往來大陸再次開啟了便捷通道。至3月31日，「兩馬」「黃馬」航線共對開72航次運送旅客1,783人次。

4月1日起，福馬「小三通」調增為每周14個往返航班，即「兩馬」、「黃馬」航線每日一班往返航班。當天，福馬「小三通」再添新運力！上午11時15分，搭載294名旅客的馬祖「南北之星2號」客輪，抵達馬尾琅岐客運碼頭，順利完成首航。

作為兩馬「小三通」客運航線備用船，南北之星2號總噸位497噸，載客客載量可達298人，船身長49公尺，寬8.5公尺，船體更大、更快、更穩定。客船座椅全部採用進口人體工程學設計座椅，可有效減輕敏感乘客的暈船概率，此外座位上也配置了可供電子產品充電的電源及USB插座。

「南北之星2號」從馬祖福澳港到馬尾琅岐港只需50分鐘，而這條航線其他客輪需要80分鐘。「南北之星2號」大大方便馬祖鄉親清明返鄉祭祖和來大陸旅遊，將推進「福馬共同家園」建設，形成「福馬一日生活圈」。

福州、馬祖兩地近30家航商旅行社業者，1日在福州聯合舉辦福馬旅遊合作交流會。主辦方／提供
福州、馬祖兩地近30家航商旅行社業者，1日在福州聯合舉辦福馬旅遊合作交流會。主辦方／提供

馬祖 航線 小三通

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