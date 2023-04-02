黃河全域進入禁漁期 啟動禁漁專項執法行動

為了加強黃河流域生態環境保護，大陸制定的「黃河保護法」自４月1日開始實施，同日，大陸農業農村部宣布，即日起，黃河河源區及上游重點水域實行全年禁漁，黃河寧夏段至入海口禁漁期由原來的三個月延長至四個月。

央視新聞報導，農業農村部1日會同公安部聯合在青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河南和山東等省區，同步啟動「中國漁政亮劍2023」黃河禁漁專項執法行動。

據報導，黃河禁漁制度調整後一年間，沿黃九省（區）各級漁業漁政部門緊盯非法捕撈和非法水產品銷售，展開高密度水陸聯動執法。全年共出動執法人員2.7萬人次、查辦違法違規案件369起，移送司法處理案件46件，黃河禁漁秩序穩定，水生生物資源得到有效養護。

農業農村部漁業漁政管理局資源環保處處長劉立明表示，水生生物是生態系統的重要組成部分，加強黃河流域的水生生物資源養護，對於保護中華民族的母親河，對於促進黃河流域生態保護和高品質發展具有非常重要的意義。

農業農村部和公安部要求沿黃各級漁業漁政和公安部門，強化常年禁漁和區域禁漁執法監管，嚴厲打擊偷捕、破壞棲息地等違法行為。開展跨區域和跨部門聯合執法行動，從黃河生態系統的整體性、流域性、系統性出發，共同維護好禁漁秩序。