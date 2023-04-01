馬斯克還沒來 他的母親已先到大陸遊玩逾10天

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）計畫4月訪問中國大陸，他人還沒到訪，不過他的母親梅耶・馬斯克（Maye Musk）卻已先到大陸遊玩逾10天，繼在社交媒體「打卡」廣州、廈門、成都、蘇州行程後，近日她去到武漢並發文感歎「中國悠久的歷史令人著迷」。

據極目新聞、快科技等報導，馬斯克74歲的母親梅耶．馬斯克近日在社交媒體上頻頻發文，分享她的中國之行。在廣州、廈門、成都等多地遊玩後，她表示：「我在中國很愉快，每個人都很友善。」

3月31日她到了武漢，在社交平台Instagram上曬出了9張照片，和網友們分享自己在武漢遊覽觀光的經歷。梅耶表示，她參觀了宋慶齡故居和江漢關博物館等地，並感歎「中國悠久的歷史令人著迷」。

據報導，梅耶此次到訪中國大陸一方面是為了遊玩，另一方面則是為自己的新書做宣傳。每訪問一座城市，梅耶都會出席新書簽售會並發表演講，吸引了不少粉絲的關注。

資料顯示，梅耶．馬斯克曾贏得過選美冠軍，職業是一名模特兒，2020年她出版了自傳《人生由我》，豐富精彩的人生故事令她走紅，為了宣傳這本自傳，梅耶在中國大陸多個社交媒體平台上開設了帳戶。

值得注意的是，此前有不少消息稱，馬斯克也將於本月趕來中國大陸，尋求與國務院總理李強會面，或推進特斯拉全自動輔助駕駛系統FSD的落地。