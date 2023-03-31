杭州往返台北航班 4月1日起恢復營運

杭州蕭山國際機場往返台北桃園機場的客運航線，4月1日將正式恢復營運，首班航班由廈門航空直飛。這是杭州時隔3年後，重新恢復往返台灣的直飛客運航線。

陸委會之前宣布3月10日起恢復兩岸空運客運航點，包括深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點。

原本預期清明連續假期即將到來，會有多個航點申請復航，結果華航僅復飛廣州、深圳，長榮航空則復飛廣州、深圳、杭州。復飛狀況不如預期。

浙江日報集團「浙台頭條」公眾號報導，今年2月1日，大陸航空主管部門透過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道促請台灣方面恢復兩岸直航航點，優先恢復包括杭州在內的16個台胞反映較為集中的兩岸直航航點。

此次杭州成為首批復航的10個定期航點之一，並在短時間內推動浙台航線恢復運營，將為兩地同胞往來提供便利，進一步推動浙江與台灣在經濟、文化等領域持續開展更加密切的交流合作。

杭州日報報導，從3月26日開始，全大陸民航將執行2023年夏秋航季航班計劃。換季後，杭州機場國際及地區航班總量為每周220架次，其中港澳台、東南亞、歐洲等出境旅遊線路航班增加。

例如如首都航空計劃於2023年3月26日新開杭州往返曼谷國際航線，每天一班；廈門航空恢復杭州往返台北航線；印尼蘇拉維加亞航空恢復杭州往返巴厘島航線；越捷航空恢復杭州往返芽莊航線；首都航空新開杭州往返曼谷航線，同時加密杭州往返里斯本航線至每周兩班。