快訊

快退休才創業？美國嬰兒潮世代比年輕人還瘋 卻不只為賺錢

改變「一習慣」讓她1年瘦10公斤！血糖降了，中度脂肪肝也消失了

60歲王傑爆秘婚34歲梁洛施？經紀人這樣說

全程罵人！大陸女子怒轟計程車司機4宗罪 車程短被罵 後續這麼做更糟

香港01／ 撰文：布萊恩
通關後大陸來港旅客增加。（資料圖片）
通關後大陸來港旅客增加。（資料圖片）

旅遊期間的經歷絕對會影響日後重遊的意欲，有大陸女就在「小紅書」發文，講述在香港機場搭的士不快經歷，力數的士司機4大問題，包括「不找零錢」、「全程罵人」等，給完錢還要嘲諷「這麼近，不要打車」，直斥：「簡直過分！他還以為我聽不懂。」

該大陸女於「小紅書」以「到香港的第一晚被出租車司機罵」為題發文，講述近日來香港的不愉快經歷。她指出，在香港機場搭的士到距離不遠酒店，結果被對方「罵足全程」，「全程罵人，他還以為我聽不懂，簡直過分！給錢還不找零，明明會說中文，故意不講」。

樓主強調自己並非要用關於香港的負面帖文「博流量」，並力數的士司機4大問題，包括「是因為酒店離機場近所以一直罵人」、「他會說中文他不講」、「我只有整錢，他收了錢確實不找零」、「給完錢最後他用中文說的，這麼近，不要打車」。

該大陸女於「小紅書」講述在港旅遊不快經歷。（小紅書）
該大陸女於「小紅書」講述在港旅遊不快經歷。（小紅書）

帖文引來大陸網民熱議，不少人批評的士司機態度，「本來開計程車（的士）的，拉近拉遠都是有一定機率的，拉到距離近的就可以罵人，你這是什麼邏輯？你覺得排隊幾個小時在機場有概率拉到近距離的不划算，那你可以不在機場接客啊……」、「我也碰到過這種香港司機。嘴巴不乾淨，我聽得懂一點廣東話，言談間都是對大陸人的看不起」。

也有網民為的士司機解畫，「因為機場排隊他要排幾個小時，三，四個小時平均下來。你太近了，人家真的賺不到錢，連供車錢的錢都賺不到」、「你別說在香港被罵，這麼近是我也不好意思坐，要是一定要坐我也會加錢給司機」、「我今年已經去了兩趟，只能說你運氣不好」，但有網民反駁，「計程車不管遠近都得開啊，我一個乘客還要考慮你賺不賺錢？」。

延伸閱讀：

大陸孕婦入境香港被關「小黑屋」　製海關對答攻略：千萬別說多！

大陸女狂數香港迪士尼3大罪狀　指「不想再去」：為何用普通話？

文章授權轉載自《香港01》

香港迪士尼 機場 小紅書 計程車 酒店

延伸閱讀

疫後復甦 陸企註冊愈5千萬戶

香港雙節假期 逾9百萬人進出

日媒：日本最快4月放寬大陸入境規定 打過3劑疫苗即可

省下3千 大陸國台辦宣布：4月1日起台灣旅客不必再核酸檢測

相關新聞

全程罵人！大陸女子怒轟計程車司機4宗罪 車程短被罵 後續這麼做更糟

旅遊期間的經歷絕對會影響日後重遊的意欲，有大陸女就在「小紅書」發文，講述在香港機場搭的士不快經歷，力數的士司機4大問題，包括「不找零錢」、「全程罵人」等，給完錢還要嘲諷「這麼近，不要打車」，直斥：「簡直過分！他還以為我聽不懂。」

烏江特大橋貫通 又創紀錄

貴州德(德江)餘(餘慶)高速公路烏江特大橋鋼結構主體貫通。烏江特大橋全長一八三四公尺，主跨五○四公尺，是目前世界最大跨徑...

香港雙節假期 逾9百萬人進出

中式清明節和西式復活節雙節將至，在將近十天的雙節假期間，香港將迎來疫情後最大的進出境人流，香港入境處預計，這期間將有逾9...

中信愛接棒 廣東基地學校交流

疫情趨緩，中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會，受邀參加在廣東省中山市小欖鎮東升初級中學舉辦的「愛接棒．中山行」...

陸孕婦入境香港被關「小黑屋」 製海關對答攻略：千萬別多說！

有大陸孕婦於「小紅書」發文分享入境香港時被關進「小黑屋（單獨房間）」經歷，講述要如何回答入境人員問題，直指「千萬別說多」，之後就「坐讓他們（入境人員）帶你入境了」，又提醒入境香港要帶定3樣文件資料。貼文引來大陸網友熱議，不少人分享類似經歷，但也有大陸網友明言不會在香港生小孩...

360 AI答錯梅西踢球數量 創始人「不滿意」

主打安全相關的網際網路公司360集團，29日發表了中國版ChatGPT 產品。創始人周鴻禕在現場演示環節提問「梅西在阿根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦