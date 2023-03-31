聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港雙節假期 逾9百萬人進出
中式清明節和西式復活節雙節將至，在將近十天的雙節假期間，香港將迎來疫情後最大的進出境人流，香港入境處預計，這期間將有逾9百萬人進出香港。
香港人在清明節赴大陸拜山掃墓者眾，同時復活節假期是香港人傳統的出境觀光期。香港入境處預計，四月一日至四月十日的雙節期間，將有約903萬人次進出香港，其中八成四會使中港間的陸路口岸，其中出境高峰日是四月七日，陸路口岸進出人次將達52萬2千人次；入境高峰期則會出現在四月十日，將會達到51萬9千人次。
香港十多個口岸中，香港與深圳間的羅湖口岸將恢復全球最繁忙口岸的狀態，預計假期間每日有約22萬人次出入，另外兩個口岸落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均有約14萬7千人次及13萬8千人次出入境。
香港入境處說已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道以疏導人流及車流，增派保安人員協助維持旅客過關秩序。入境處亦會連同警方、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，並與大陸出入境部門緊密聯繫，在有需要時採取分流疏導措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言