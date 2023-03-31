香港雙節假期 逾9百萬人進出

中式清明節和西式復活節雙節將至，在將近十天的雙節假期間，香港將迎來疫情後最大的進出境人流，香港入境處預計，這期間將有逾9百萬人進出香港。

香港人在清明節赴大陸拜山掃墓者眾，同時復活節假期是香港人傳統的出境觀光期。香港入境處預計，四月一日至四月十日的雙節期間，將有約903萬人次進出香港，其中八成四會使中港間的陸路口岸，其中出境高峰日是四月七日，陸路口岸進出人次將達52萬2千人次；入境高峰期則會出現在四月十日，將會達到51萬9千人次。

香港十多個口岸中，香港與深圳間的羅湖口岸將恢復全球最繁忙口岸的狀態，預計假期間每日有約22萬人次出入，另外兩個口岸落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均有約14萬7千人次及13萬8千人次出入境。

香港入境處說已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道以疏導人流及車流，增派保安人員協助維持旅客過關秩序。入境處亦會連同警方、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，並與大陸出入境部門緊密聯繫，在有需要時採取分流疏導措施。