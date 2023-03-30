中國口罩令鬆動　多地地鐵不再強制要求

繼香港3月1日起解除口罩令後，中國大陸的相關管制措施也出現鬆動，在近日不少民眾於網路平台上反映，自己忘了戴口罩，也能順利搭地鐵後，大陸上海、廣州、成都、南京等多地地鐵方面也均回應表示，雖仍建議配戴口罩，但已不再做出「強制性要求」。

據中共黨媒人民日報報導，上海地鐵方面29日表示，「為了乘客的安全和健康，目前我們還是建議大家在乘坐地鐵時佩戴口罩的，但已不再對佩戴口罩做出強制性要求」。

其中如廣東廣州、四川成都、江蘇南京等城市地鐵也陸續指出，不再對乘客佩戴口罩做出強制性要求，即便不佩戴口罩也可正常乘坐地鐵出行。

不過，北京地鐵仍表示，目前尚未接到相關調整的要求，乘客進站乘坐地鐵時仍需佩戴口罩。

航空公司或高鐵站方面，北京日報引述中國南方航空公司表示，此前接到相關通知，乘坐國際航班旅客需要佩戴口罩，乘坐大陸國內航班則沒有明確要求，以現場情況為主，建議旅客隨身準備一個口罩。

廣鐵集團則說，目前沒有接收到「不強制戴口罩」的通知，按照防疫要求，市民出行乘坐高鐵時仍需佩戴口罩。

日前，大陸教育部、國家衛生健康委、國家疾病預防控制局曾聯合發文，表示高校、中小學不強制要求師生佩戴口罩，幼托機構幼兒在園期間不佩戴口罩，教職員工在園期間不強制要求佩戴口罩等，顯示大陸口罩令正在鬆綁。