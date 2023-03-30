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陸網紅搭廣州地鐵 遭變態開「AI一鍵脫衣」全裸照網路瘋傳

香港01／ 撰文：許祺安

日前，網路流傳一張「廣州三號線裸露女」的照片，被網民發現照片是偽造自一名在「小紅書」上小有名氣的的正妹網紅，但原本的圖片裡該網紅身穿短褲和背心並未全裸。

陸媒指出，該惡搞網民使用AI「一鍵脫衣」偽造裸照並上網分享，該裸照在許多私人微信群組、網絡平台廣傳。造假裸照曝光後，網民湧入該名網紅的小紅書提醒，該網紅也準備採取法律行動，維護自身受損的名譽。

內媒報道，近日一名皮膚白皙、身材姣好的女子，遭到網民利用「AI一鍵脫衣」功能造假成大尺度裸照，並在網路上瘋傳。原來該名女子是小紅書上略有名氣的穿搭網紅，去年7月她在社群平台上分享自己搭乘地鐵的生活照，沒想到竟被有心人士拿來造謠。

內媒指出，雖然AI一鍵脫衣相關軟體早已被封禁，但網路上並不難找出替代品，此類的APP至今仍很猖獗。

有微博博主提醒，AI強大的演算法下，「在時間、地點都對的上的情況下，偽造的謠言對普通人來說百口莫辯。」

許多網民則提醒該網紅一定要採取法律行動，並慶幸該網紅好險有戴口罩和眼鏡。許多網民擔憂地說，「AI犯罪要來了嗎?」、「女生被造黃謠的可能性又提高了」、「犯罪成本太低了吧!」、「這樣不就可以隨便毀掉一個人的名聲」，亦有網民指出，希望該網紅維權成功後能震懾住這些運用科技手段犯罪的人。

該網紅表示將會採取法律行動。(小紅書)讚好26130139
該網紅表示將會採取法律行動。(小紅書)讚好26130139

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文章授權轉載自《香港01》

網紅 AI 裸照 小紅書

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