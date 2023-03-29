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馬英九見湖北書記：兩岸應求同存異 才能行穩致遠

聯合報／ 特派記者賴錦宏／武漢即時報導
馬英九前總統於29日下午抵達武漢，湖北省委書記王蒙徽在東湖國賓館會見。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統於29日下午抵達武漢，湖北省委書記王蒙徽在東湖國賓館會見。記者賴錦宏/攝影

前總統馬英九搭乘高鐵於29日下午5時26分抵達此行的第二站武漢，抵達後立即和湖北省委書記王蒙徽會面。他表示湖北是台商台生的發展重鎮，為兩岸的交流合作貢獻良多。他重申兩岸青年交流的效果與重要性，並期待大陸方面能夠更深入了解台灣民眾的心聲，「求同存異，方能行穩致遠」。

馬英九表示，近年來湖北與台灣的互動越來越密切，據他了解，湖北今年正推動經濟社會的高質量發展，也因此成為台商台生的發展重鎮，為兩岸的交流合作貢獻良多。他特別感謝湖北官方對在湖北台商台生的照顧，也要感謝湖北方面對他此行提供的協助。

他表示，湖北省是一個飽含人文歷史韻味的旅遊勝地，他此行將拜訪江南四大名樓之一的黃鶴樓，也會與學生們一起欣賞東湖綠道的湖光山色。武昌起義軍政府的舊址也在武漢，這是中國近代重要的歷史。他還將在素有「最美麗大學校園」之譽的武漢大學，進行此行第一場與學生的交流對話。

馬前總統表示，他卸任後在東吳大學擔任講座教授，有很多大陸學生跟台生一起上課，讓他更深入體認兩岸青年交流的效果與重要性，兩岸年輕人在年輕的時候就能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸就多一分情誼。友誼越深厚，衝突發生的機率就會越低。

馬前總統稱，這次他帶來了青年學生與大陸學生進行交流，「我們的考慮就在於此」。希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。同時也期待大陸方面能夠更深入了解台灣民眾的心聲，「求同則異方能行穩致遠」。

湖北省委書記王蒙徽則對馬前總統來訪表示歡迎。他說，「馬英九先生」這次將參訪辛亥革命武昌起義紀念館，在革命的紀念地緬懷先烈，歡迎馬英九先生和台灣青年朋友到湖北。

他表示，湖北對台合作交流十分的密切，在台灣有20萬的湖北鄉親，湖北則有65萬台屬，登記註冊的兩岸婚姻有1.3萬對，湖北並連續舉辦了16屆湖北「武漢．台灣周」活動，設立七家海峽兩岸交流基地，制定惠台62條等一系列政策措施，深化各台兩地在經濟文化等領域的合作。

王蒙徽說，目前在湖北的台資企業達到2,992家，包括富士康、統一、旺旺等一批台灣大型企業，在湖北都有很大的發展。

王蒙徽表示，今年是兩岸交流最活躍的一年，湖北會把涉台青年交流擺在突出位置，深入實施「千崗迎台青計劃」，積極爲台灣青年在湖北的發展創造條件，提供便利。目前在湖北學習、創業、就業的台灣青年有1,200多人，王蒙徽稱，熱忱歡迎台灣青年來湖北學習、工作、生活。

王蒙徽最後表示，湖北將繼續秉承「兩岸一家親」的理念，尊重、關愛、造福廣大台灣同胞，促進涉台經濟文化交流合作，增進兩岸了解的任務。

馬英九前總統在東湖國賓館會見湖北省委書記王蒙徽時表示，兩岸應求同存異，方能「行穩致遠」。記者賴錦宏/攝影
馬英九前總統在東湖國賓館會見湖北省委書記王蒙徽時表示，兩岸應求同存異，方能「行穩致遠」。記者賴錦宏/攝影
湖北省委書記王蒙徽在東湖國賓館會見馬英九前總統。記者賴錦宏/攝影
湖北省委書記王蒙徽在東湖國賓館會見馬英九前總統。記者賴錦宏/攝影

馬英九 青年 武漢

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