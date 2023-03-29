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馬英九自南京抵武漢 高鐵站每5公尺1維安

聯合報／ 特派記者賴錦宏／武漢即時報導
武漢高鐵站內，遠處的警衛，五公尺站一個安全人員。記者賴錦宏/攝影
武漢高鐵站內，遠處的警衛，五公尺站一個安全人員。記者賴錦宏/攝影

馬英九前總統29日下午搭乘高鐵，自南京前往武漢，經兩個半鐘頭的車程後抵達現場武漢高鐵站。武漢高鐵站的月台上，停有十部小巴和前導車。月台上的警衛則是5公尺一名安全人員，保安達到最高等級。

據了解，武漢高鐵站特別為馬前總統一行，開闢貴賓通道，將十部小巴車直接開上月台，讓一行人可以一下高鐵就上車，約半小時即抵達與湖北省委書記王蒙徽會見的東湖賓館。

據悉，在從南京前往武漢的高鐵列車上，基於安保考量，馬前總統乘坐的車廂，除了有警衛人員外，還是「上鎖的」。

馬英九在武漢下榻的東湖賓館是一所位於東湖濱的國賓級賓館，建成於1953年。直到1974年，中共領導人毛澤東曾48次下榻該處，並在當地處理政務，毛還在東湖賓館接待過64個國家的94批外國政要，使武漢東湖成為毛在中共建政後，除了中南海以外居住時間最長的地方。

工作人員表示，東湖國賓館近年來也接待過許多外國元首。例如，2018年大陸國家主席習近平和印度總理莫迪的會晤就在該賓館，兩人當時還曾同遊東湖賞花。

目前正值武漢櫻花季，但已近尾聲，因此進入東湖賓館可以欣賞到「櫻花雨」。

馬前總統下塌的東湖國賓館，是湖北接待各國重要元首的地方。2018年大陸國家主席習近平和印度總理莫迪會晤之地也在此。（新華社）
馬前總統下塌的東湖國賓館，是湖北接待各國重要元首的地方。2018年大陸國家主席習近平和印度總理莫迪會晤之地也在此。（新華社）
為方便馬總統一行快速移動到東湖賓館，接送馬前總統一行的十輛小巴直接開上武漢高鐵月台。記者賴錦宏/攝影
為方便馬總統一行快速移動到東湖賓館，接送馬前總統一行的十輛小巴直接開上武漢高鐵月台。記者賴錦宏/攝影

武漢 高鐵 馬英九

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