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教育及生活壓力大 超七成上海人只希望有1個孩子　

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據最新調查數據顯示，上海70.8％的家庭表示只希望擁有一個孩子。這種趨勢在大陸其他城市和地區也存在，可能與包括教育壓力和生活壓力有關。圖/新華社
據最新調查數據顯示，上海70.8％的家庭表示只希望擁有一個孩子。這種趨勢在大陸其他城市和地區也存在，可能與包括教育壓力和生活壓力有關。圖/新華社

據最新調查數據顯示，上海70.8％的家庭表示只希望擁有一個孩子。這種趨勢在大陸其他城市和地區也存在，可能與包括教育壓力和生活壓力有關。

上海市統計局微信公眾號「上海統計」最新公布的2022年人口變動情況抽樣調查數據結果顯示，2022年上海常住人口為2,475.89萬人。其中戶籍常住人口為1,469.63萬人，外來常住人口1,006.26萬人。

在上海市民的生育意願方面，數據顯示，在理想孩子數方面，58.5％的人理想孩子數是1個，36.7％的人理想孩子數是2個，僅有2.6％的人理想孩子數是3個，2.3％的市民選擇0個。其中，上海的戶籍常住人口的生育意願更低。數據顯示，70.8％的上海戶籍常住人口理想孩子數為1個，戶籍常住人口中理想孩子數為2個的僅占25.1％，3個及以上的僅占1.2％。

在「不打算生育（下一個孩子）的最主要原因」中，選擇對「對現狀滿意」的占到41.8％，高居榜首。其次是「撫養成本高、經濟負擔重」的占比為28.5％。選擇「年齡或身體原因」占比13％，位居第三。

此前的2月20日，上海市衛健委發布《上海市2022年度人口監測統計數據》顯示，上海常住人口一孩率66.01％，二孩率29.46％，多孩率4.53％。戶籍人口一孩率73.80％，二孩率24.34％，多孩率1.86％。

同時，上述數據還顯示戶籍人口生育率與生育年齡情況。數據顯示，全市總和生育率為0.7。平均初育年齡為30.36歲，平均生育年齡為31.18歲。

數據顯示，超七成上海戶籍常住人口希望生一個孩子，近半數的外來常住人口的希望有2個孩子。分析指出，教育壓力是上海家庭選擇只生育一個孩子的一個主要因素。中國大陸的高考制度對年輕人施加了很大的壓力，以至於孩子的教育成為了許多家庭的首要問題。對於許多父母來說，他們更願意把更多的時間和金錢投入到單獨的孩子身上，以確保他們獲得最好的教育和機會。

其次，生活壓力也是影響上海家庭只生育一個孩子的因素之一。隨著生活成本的上升和經濟壓力的增加，許多家庭發現他們只有足夠的時間和金錢來支持一個孩子。此外，許多年輕人也更傾向於選擇不結婚，這也是導致上海只生育一個孩子的原因之一。

對於上海戶籍常住人口和外來常住人口理想子女數的差異，復旦大學文科資深教授、發展研究院常務副院長彭希哲向澎湃新聞表示，這也體現了地域間的生育意願差異，比如像河南、安徽、蘇北等上海外來常住人口較多的地區，觀念上或許會更喜歡兩個小孩。值得注意的是，生育意願不代表實際在上海生育撫養，很多外來務工人員會選擇回到家鄉生育，這也會產生很多留守兒童的問題。

上海 生育

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