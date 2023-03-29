廣湛高鐵「穿海越城」湛江灣海底隧道盾構掘進

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東湛江的廣湛高鐵湛江灣海底隧道掘進工程完成「穿海」任務再獲進展，目前該工程永興號盾構機正在湛江主城區地下埋頭掘進。

中新社報導，據中鐵十四局集團有限公司27日表示，截至當天上午，廣湛高鐵湛江灣海底隧道工程累計進尺已突破5公里，距離全線貫通僅剩2.5公里。

由中鐵十四局集團有限公司承建的廣湛高鐵，是廣東省境內廣州市至湛江市的高速鐵路，承擔省際客流為主、兼顧省內客流，是中國「八縱八橫」高速鐵路網的重要組成部分。該線路起於廣州站，沿途經過佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市，終至湛江北站，正線全長約401公里，設計行車時速350公里。全線通車後，可實現廣州中心城區至湛江中心城區90分鐘互達，升級優化粵西地區交通佈局，提升區域經濟地位。

廣湛高鐵湛江灣海底隧道是廣湛鐵路全線唯一採盾構法施工的隧道工程，隧道長9.64公里，既穿海又越城。

高鐵 廣東

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