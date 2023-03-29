四川瀘沽湖畔 台青探訪摩梭人走婚

「高山藤子扭成繩，我倆像藤子扭在一起吧？」住在瀘沽湖畔的摩梭人唱著摩梭情歌，尋找彼此的阿夏，在香格里拉的源頭，譜出一段細水長流的愛情。第四季掌上蜀SHOW活動便尋著摩梭人的歌聲走進瀘沽湖，讓兩岸媒體人、自媒體人與台青深入體驗探訪極富神秘色彩的走婚文化。

四川瀘沽湖位於涼山州，是鑲嵌在川滇兩省交界處的一顆「高原明珠」，以優美的自然風光與獨特的母系氏族人文風情舉世聞名。瀘沽湖湖畔世居著古老而神秘的摩梭人，摩梭人沿襲千年的民族風情，母系大家庭、阿夏走婚、達巴宗教等，是人類保存最為完好的文化遺產之一，其中「走婚文化」更是令許多旅人感到好奇。

第四季掌上蜀SHOW活動走進瀘沽湖，兩岸媒體人、自媒體人與台青深入體驗探訪摩梭文化。來自廣州暨南大學的台灣學生傅繼嫻穿著摩梭人傳統服飾，來到草海上的「走婚橋」進行體驗儀式，「我們是在走婚橋進行體驗儀式，與同行人在草海上成雙成對的勾著食指往前走，能看到走婚橋上美麗的風景，也感受到摩梭人純樸的愛。」

摩梭人走婚表現為「男不娶、女不嫁、男訪女家、夜合晨分」，有走婚關係的男女彼此稱為「阿夏」；走婚不受門第限制，在類似轉山轉海這樣的節日中物色「阿夏」，一旦尋找到如意的伴侶，就把這樣的關係確定下來，形成相對穩定的走婚關係，建立走婚關係的男女雙方，各自居住在母親家，分屬於兩個家庭，通常是男子夜間到女子家裡訪宿，次日拂曉返回自己的母親家，與母親家成員一起生產和生活。

深入了解整個摩梭文化，摩梭人雖為母系社會，雖是重女卻不輕男。據介紹，無論男方或女方，解除走婚時，方式也較簡單，無財產糾葛與撫養贍養之爭，可由雙方協商自由解除。台灣學生傅繼嫻表示，透過體驗與實體走訪，才發現走婚文化並不是「隨意」，而是源自於純粹的愛情，對摩梭人的走婚感到非常驚喜與意外。