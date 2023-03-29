京津冀首列出口籠車班列 開行

一列滿掛29節磚紅色籠車車廂的中歐班列28日從石家莊國際陸港啟動，駛往哈薩克。這是京津冀地區開行的首列商品車整車出口籠車班列，為京津冀車企開闢了一條更高效、便捷的國際物流通道。

中新社報導，本趟班列由石家莊國際陸港與中鐵特貨物流股份有限公司聯合開行，共裝載有261輛汽車，貨值3100多萬元（人民幣，下同），到達霍爾果斯口岸後再通過公路運輸進入哈薩克境內，分撥至中亞五國。

此前，京津冀地區商品車通過中歐班列出口是以集裝箱的方式裝載，不但運載量小，且裝卸效率低。而籠車車廂專為商品車運輸設計，內部分為上下兩層，每節車廂可裝載9輛到10輛汽車，前後廂門打開後可實現整列首尾貫通，商品車能直接駛入車廂，具有運載能力強、裝卸速度快等特點。

石家莊國際陸港總經理劉金朋表示，京津冀地區具有較強的汽車產業發展基礎，汽車出口勢頭強勁，此次籠車班列的開行為優化整車出口業務形態、提升發送規模、助力車企降本增效創造了新的發展空間，將有效帶動京津冀地區車企外貿出口。

截至3月27日，石家莊國際陸港今年已開行中歐班列142列，貨值20.86億元。目前，第二列整車出口籠車班列已啟動裝車計畫。