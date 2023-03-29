京津冀首列出口籠車班列 開行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

一列滿掛29節磚紅色籠車車廂的中歐班列28日從石家莊國際陸港啟動，駛往哈薩克。這是京津冀地區開行的首列商品車整車出口籠車班列，為京津冀車企開闢了一條更高效、便捷的國際物流通道。

中新社報導，本趟班列由石家莊國際陸港與中鐵特貨物流股份有限公司聯合開行，共裝載有261輛汽車，貨值3100多萬元（人民幣，下同），到達霍爾果斯口岸後再通過公路運輸進入哈薩克境內，分撥至中亞五國。

此前，京津冀地區商品車通過中歐班列出口是以集裝箱的方式裝載，不但運載量小，且裝卸效率低。而籠車車廂專為商品車運輸設計，內部分為上下兩層，每節車廂可裝載9輛到10輛汽車，前後廂門打開後可實現整列首尾貫通，商品車能直接駛入車廂，具有運載能力強、裝卸速度快等特點。

石家莊國際陸港總經理劉金朋表示，京津冀地區具有較強的汽車產業發展基礎，汽車出口勢頭強勁，此次籠車班列的開行為優化整車出口業務形態、提升發送規模、助力車企降本增效創造了新的發展空間，將有效帶動京津冀地區車企外貿出口。

截至3月27日，石家莊國際陸港今年已開行中歐班列142列，貨值20.86億元。目前，第二列整車出口籠車班列已啟動裝車計畫。

車廂

延伸閱讀

千年藥鄉 定西打通中亞市場

清明將至 陸港跨省高鐵4月重啟 售票現人龍

邯石歐班列常態化運行

中哈物流合作 開出5千班列

相關新聞

科幻公園 8月底竣工

第81屆世界科幻大會配套工程世界科幻公園在四川成都郫都區加緊建設，整體工程預計將於今年8月底竣工。

阿姆斯特丹直飛北京 南航、荷航恢復航線

中國南方航空公司和荷蘭皇家航空公司（荷航）26日分別恢復了因新冠疫情而中斷的阿姆斯特丹-北京客運航線。當天乘坐阿姆斯特丹...

青島一程多站 海上旅遊回暖

串聯海岸、海灣、海島和沿海主要景點的青島「一程多站」式海上旅遊逐漸回暖。

京津冀首列出口籠車班列 開行

一列滿掛29節磚紅色籠車車廂的中歐班列28日從石家莊國際陸港啟動，駛往哈薩克。這是京津冀地區開行的首列商品車整車出口籠車...

浙江上塘村水稻育秧

浙江省余姚市黃家埠鎮上塘村，農民在稻田里擺放早稻機插秧盤，全面開展水稻育秧工作。

四川瀘沽湖畔 台青探訪摩梭人走婚

「高山藤子扭成繩，我倆像藤子扭在一起吧？」住在瀘沽湖畔的摩梭人唱著摩梭情歌，尋找彼此的阿夏，在香格里拉的源頭，譜出一段細...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦