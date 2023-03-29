阿姆斯特丹直飛北京 南航、荷航恢復航線

中國南方航空公司和荷蘭皇家航空公司（荷航）26日分別恢復了因新冠疫情而中斷的阿姆斯特丹-北京客運航線。當天乘坐阿姆斯特丹直飛北京大興國際機場南航航班的旅客和機組人員還獲得荷蘭特色紀念品—彩繪木質鬱金香。

新華社報導，史基浦機場航線發展總監斯韋延說，這是史基浦機場首次開通阿姆斯特丹至北京大興國際機場的航班，「我們對此感到非常高興，現在（中國）首都再次與阿姆斯特丹開通直航，這太棒了」。

南航歐洲營銷中心銷售和市場推廣總監蘇傑表示，阿姆斯特丹-北京大興國際機場客運航線每周4個以上往返航班，由空客330機型執飛。

另外，荷航也在當天恢復了阿姆斯特丹-北京首都國際機場的客運航線。荷航在新聞稿中強調，由於商務旅客需求，中國市場在荷航的（航空）網絡中非常重要。

除了南航和荷航以外，目前還有中國東方航空和廈門航空通過史基浦機場運營多條荷中航線，連接阿姆斯特丹至北京、上海、廣州和廈門等城市。由於客流量增加，荷中之間客運航班數量已經從一年前的每周6班增至目前的每周27班，不久還會增加更多航班。