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陸水利部：灌溉用水實現零增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸近十年農業灌溉用水基本實現零增長。圖為湖南省新化縣的紫鵲界梯田，農民在田間勞作。紫鵲界梯田是世界灌溉工程遺產和大陸首批19個重要農業文化遺產之一。（新華社）
大陸近十年農業灌溉用水基本實現零增長。圖為湖南省新化縣的紫鵲界梯田，農民在田間勞作。紫鵲界梯田是世界灌溉工程遺產和大陸首批19個重要農業文化遺產之一。（新華社）

據中國大陸水利部25日消息，大陸水利部部長李國英出席聯合國2023年水大會時指出，近十年中國農業灌溉用水基本實現零增長。

中通社報導，李國英表示，大陸特殊的氣候和地理條件決定了水利是農業的命脈。大陸在水資源開發利用和節約管理方面採取了一系列舉措，不斷提高水利對糧食安全的保障能力。大陸全國灌溉面積達到6960萬公頃，生產了大陸75%的糧食和90%以上的經濟作物，大陸糧食產量連續8年穩定在6.5億噸以上。近十年在糧食產量連年豐收的情況下，農業灌溉用水基本實現零增長。

據介紹，大陸致力於實施鄉村振興戰略，不斷加強農村水利建設，統籌推進農村水資源、水環境、水生態治理，在實現2030年可持續發展議程涉水目標方面取得重大進展。　　

李國英指出，水資源是支撐經濟、社會、生態可持續發展的基礎性資源，也是受氣候變化和人類活動影響最為直接的敏感性資源。

水資源 食安

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