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美麗藍天誘人 海南航空運動熱

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

乘直升機俯瞰熱帶雨林的蒼莽翠綠、在滑翔傘上感受海風的熱情擁抱、高空跳傘穿越雲海縱覽海岸線……如今海南的藍天「玩法」持續更新，航空運動類項目掀起海南旅遊的新潮流。

新華社報導，位於海棠灣的三亞塔赫極限運動俱樂部裡，整裝待發的遊客伴著動感音樂難掩興奮之情。來自遼寧撫順的馬文輝和蘇娜第4次到海南旅遊。「一直很想跳傘，這裡空氣好、氣候溫暖，跳傘基地也多。這次來海南不為大海，只為藍天。」蘇娜說。

從直升機觀光、滑翔傘，到近幾年跳傘、動力傘、運動飛機和熱氣球等新項目，「海南藍」的吸引力從碧海擴展到藍天。如今到海南「玩兒天」的遊客越來越多。「最近平均每天有30多名體驗者跳傘。」三亞塔赫極限運動俱樂部總經理張恩銘說，今年春節假期俱樂部跳傘遊客單日最高達166人次。

溫暖氣候和美麗的風景是海南發展航空運動的天然優勢。除去颱風等特殊情況，每年可飛行日達300多天。

此外，近年來海南深化低空空域管理改革、綜合發展低空經濟；立足建設國家體育旅遊示範區，通過「體育旅遊化」和「融體於旅」兩大路徑，重點打造體育旅遊示範項目。政策紅利不斷加持，助推航空運動熱興起。

海南省航空運動協會秘書長徐麗文介紹，憑藉對59國人員入境旅遊免簽、人才引進以及部分進口商品「零關稅」政策，海南將吸引更多航空運動愛好者、國內外專業人才和相關企業落地。

運動 跳傘 體育

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