數位文創扎根 海絲文博會開幕

2023福建文旅雲分享會暨首屆海絲泉州數字文創博覽會25日在世界遺產城市、著名僑鄉福建泉州開幕，會上成立了海絲數字文創產業聯盟，共同挖掘海絲沿線城市和地區的數位文創產業價值。

中新社報導，泉州是古代海上絲綢之路起點城市、首批中國歷史文化名城之一，擁有豐富的歷史文化遺存，文化旅遊產業土壤肥沃，文化旅游資源豐富。2021年7月，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」項目成功列入《世界遺產名錄》。

「泉州憑藉著得天獨厚的歷史文化底蘊，敢拚懂拚、珍惜生命價值、熱愛生活的氣概，推動文旅經濟蓬勃發展。」福建省文化和旅遊廳一級巡視員吳立官表示，相信此次博覽會將更有力地促進泉州文商旅融合創新發展，打響海絲文化品牌。

數位經濟賦予文旅產業發展新領域、新賽道和新動能、新優勢，正成為引領文旅經濟增長的重要力量。泉州市副市長陳小輝介紹，近年來，泉州搶抓世遺城市和數位經濟的時代紅利，推動數位文創產業加速布局。「本次博覽會的舉辦，意味著傳統文化與現代文化將在泉州進一步深度融合，蘊含著海絲文化的數位文創產業將在這片沃土上扎根發芽、茁壯成長。」

當天，泉州首個城市NFT數位藏品「世遺金福船」及其原創虛擬IP形象「海絲MOMO」在會上正式發布。