第四季「掌上蜀SHOW」 四川攀枝花啟動

第四季「掌上蜀SHOW」兩岸新媒體體驗採訪活動於3月22日在四川省攀枝花市舉辦啟動儀式，以「走進陽光攀西・SHOW出魅力新機」為主題，邀請了27位來自兩岸的新媒體記者和特約台灣青年拍客，以「年輕定位+跨界組合」形式，體驗採訪報導攀西地區，進行圖文、直播、短視頻等融媒體創作。

「在這驕陽似火的春風裡，終於迎來了這次第四季的掌上蜀SHOW。」本次啟動儀式在攀枝花市米易縣枇杷生態產業園舉行，和煦的春風伴隨著枇杷的清香，開啟了活動的序幕。

這項活動自2018年舉行，至今已舉辦三季。本次第四季是進入後疫情時代四川省首次舉辦的兩岸新聞交流采風採訪活動，是「掌上蜀SHOW」活動首次走進攀西地區，也是參與人數最多、活動時間最久、行程距離最長、採訪點最多的活動。

參與活動的台青張逸杰，五年前被四川文化深深吸引，目前定居成都，他表示，受邀參與活動感到非常的期待，對攀枝花的記憶停留在美食和旅遊，通過資料的查找，才發現魅力不止於此，這裡的歷史與文化底蘊深厚悠久，加上自身對文化相當感興趣，很開心可以跟大家一起看看這個美麗的地方。

連續參加過前三季活動的海峽飛虹中文網領隊霍建陽表示，很榮幸能再次參與第四季「掌上蜀SHOW」，對活動最深的感受就是「美好」，透過活動來到四川各地，感受到整個四川經濟實力強、科技發展迅速、社會各方面發展日新月異，「我相信攀西這趟旅程一定是我們看四川的一個美好的角度，是一趟多層次多角度、深度和廣度兼具的行程。我們媒體人一定要用鏡頭和筆將四川攀西的美展現出來。」