兩岸非遺文創賽講座 分享設計經驗

聯合報／ 梁珮岑／綜合報導
第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽系列活動「從非遺創意到文創品牌的創立」24日在台北舉行。記者梁珮岑／攝影
第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽系列活動「從非遺創意到文創品牌的創立」24日在台北舉行。記者梁珮岑／攝影

3月24日，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽系列活動「從非遺創意到文創品牌的創立」在台北舉行，多位台灣大專院校老師、學生與學者參與，分享非遺文創從設計到供應鏈的經驗，並探討兩岸青年應用非遺進行的創意設計，到發展至品牌的未來性。

本次沙龍講座提供兩岸青年設計師探討非遺文創，從文創設計、文創經營、文創應用等方面切入，啟發兩岸青年的設計思維。中華美術設計協會秘書長陳秀真從文創品牌設計的思維，分享文創設計人才的未來創業思維和發展規劃，除了設計技術之外，進一步提供經營個人或相關設計品牌的方式及推廣策略。

在沙龍講座上，自有品牌正反合文創公司創辦人李香蓉博士在會上介紹了自身在台灣設計、廣東製造的經營案例，並對兩岸非遺主題進行了介紹，其中包含兩岸中山文化、媽祖文化、廣府茶飲與嶺南建築等。此外，輔仁大學大眾傳播學士學位學程兼任助理教授李珉楷博士則分析了文創品牌應用實例，提供在設計相關產業當中，如何揚長避短，創造更豐富繁榮的設計應用。

台商優市網主理人郭柏君於會後表示，看好台灣青年設計師的創造力和新技術，「台灣文創品牌、設計與製造在海外市場具有優勢，例如有多個在廣東的台資企業就是文創產業的隱形冠軍，設計或製造出的文創商品主要供應國際市場。因此，我們也期待這個賽事挖掘出新的青年設計師，新創品牌連結產業供應鏈邁向國際市場。」

據悉，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽徵集作品範疇廣泛，包含非遺文創、服飾、首飾配件、陶土創作、服飾創作、書畫文創、生活用品文創、珠寶設計等。本次投稿徵集時間為2023年1月至4月16日，徵集對象為設計、藝術類在校大學生，創意設計的青年設計師或40歲以下青年。

文創產業 青年

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