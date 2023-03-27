大陸健康檢查率 10年穩步上升

第七屆中國慢病健康管理與大健康產業峰會25日在長沙開幕，《健康管理藍皮書：中國健康管理與健康產業發展報告No.5（2022）》正式發布。藍皮書顯示，2011年至2020年中國大陸的健康檢查率穩步上升，覆蓋總人口數的30%，健康管理與健康產業的數位化轉型跨越式發展態勢顯現。

中新社報導，大陸官方於2009年頒布《健康體檢管理暫行規定》，明確提出健康體檢的概念和相關規定。大陸國家統計局2011年首次將健康檢查人數列入中國統計年鑑。藍皮書將2011至2020年大陸全國總人口數及健康檢查人數的詳細記錄數據進行整理，以觀察十年來健康體檢的發展趨勢。

2011年大陸健康檢查人數為3億4369.6萬人，健康檢查率為25.47%，為10年來最低；2020年新冠疫情突發，健康檢查人數為4億3093.82萬人，健康檢查率為30.52%。根據統計，大陸十三五期間，大陸健康體檢人次年復合增長率為4.58%，體檢行業市場規模達1717億元人民幣。

大陸十四五規劃提出，為人民提供全方位全生命期健康服務，2022年大陸國務院辦公廳也印發《十四五國民健康規劃》，健康檢查作為預防的第一道關口，在一系列利好政策促進下發展前景廣闊，與健康管理、健康保險等行業不斷整合，將實現快速化、規範化、標準化的發展。

近年來，伴隨大陸國內外數位經濟突飛猛進的大趨勢大變革，大陸健康管理與健康產業的數位化轉型跨越式發展態勢顯現，並成為推動健康中國和數位中國建設的重要引擎。本次藍皮書以「數位賦能產業發展」為主題，選取健康管理和健康產業領域部分高關注度專題，匯集產業創新發展特別是數位化轉型的實踐和案例，為推動健康產業高質量發展提供借鑒和啟示。

藍皮書指出，新興數位化科技與健康產業的結合是信息化時代的必然產物，亦是重要的基礎性戰略資源。數位化技術的應用推動了健康醫療模式的革命性變化，有利於擴大醫療資源供給、降低醫療服務成本、提升醫療機構運行效率。