閩台青年背神轎 徒步250公里尋根

在「我們同唱一首」的歌聲祝福聲中，60多名閩台青年背著端坐有關公、陳文龍、媽祖神像的轎子，從福州市台江區三通橋頭出發，乘坐閩江福船，賜福兩岸，開啟「山海同行·相約福見」2023年第二屆兩岸青年信俗淵源尋根之旅的活動。

活動上，主辦方為象徵著福州和台灣的吉祥物——阿福和阿寶揭幕，並帶來兩岸青年合作的文創產品福寶咖啡。

今年春晚舞台上的世界級非遺，泉州南音也亮相活動現場。在南音青年傳承人演奏南音名譜「百鳥歸巢」的悠揚聲中，桃園白沙屯媽祖聯誼會請來了媽祖，一同參與本次尋根之旅。

隨後，兩岸青年代表舉行莊嚴而隆重的團拜起駕儀式，三響鳴鑼之後，青年們恭請象徵著忠孝仁義、國家一統的「福神」，走過三通橋，開啟「山海同行·相約福見」第二屆兩岸青年信俗淵源尋根之旅。隊伍前往閩江邊乘坐福船對渡，賜福兩岸。

活動從23日持續到27日，徒步隊伍將以兩岸青年用腳步走出「福」路，穿越煙台山的百年風華，去聆聽莆田和平女神媽祖的故事，領略伐楓為亭的傳奇。

參加徒步活動的台青表示，徒步進香在台灣很盛行，每年都有大批的青年人參與。去年弘聖堂舉辦徒步活動之後，大陸很多單位都紛紛效仿。這種形式很受兩岸青年人的喜歡，大家以徒步進香的形式，和神明一起回家，一起祈福，一起有福，非常親切，也非常感動。

福州市台江區弘聖傳統文化交流服務中心理事長林志軍介紹，去年一路的風雨相約，收穫了許多的感動。今年的活動繼續舉辦，背著世代傳承的信仰，用腳步丈量260公里血脈相連的土地，感謝飄洋過海而來的媽祖和許多素年未逢的同胞，都將在五天四夜的徒步中相逢，一起相約福見。