新疆高原機場 今年首航

22日起，南方航空恢復執行烏魯木齊至塔什庫爾干紅其拉甫往返航班。當日10時55分，南航CZ5193航班平穩降落在帕米爾高原上。該航班的降落標誌著中國最西端的運輸機場—新疆塔什庫爾干紅其拉甫機場今年首航。

中新社報導，當下，正是地處帕米爾高原東麓的塔什庫爾干塔吉克自治縣（簡稱塔縣）春暖花開的季節，帕米爾高原上的杏花已悄然綻放，吸引眾多遊客前來觀賞，紅其拉甫機場恢復通航，有助於當地旅遊業回暖。

塔什庫爾干紅其拉甫機場位於塔縣南側13公里處，為4C級國內旅遊支線機場，標高3258.4米。該機場是新疆首座高高原機場，於2022年12月23日正式通航。塔縣旅遊資源豐富，自然景觀奇特，氣候生態多樣，冰川草場共存，形成了「一城三線七十二景點」旅遊發展格局。