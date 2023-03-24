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新疆高原機場 今年首航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

22日起，南方航空恢復執行烏魯木齊至塔什庫爾干紅其拉甫往返航班。當日10時55分，南航CZ5193航班平穩降落在帕米爾高原上。該航班的降落標誌著中國最西端的運輸機場新疆塔什庫爾干紅其拉甫機場今年首航。

中新社報導，當下，正是地處帕米爾高原東麓的塔什庫爾干塔吉克自治縣（簡稱塔縣）春暖花開的季節，帕米爾高原上的杏花已悄然綻放，吸引眾多遊客前來觀賞，紅其拉甫機場恢復通航，有助於當地旅遊業回暖。

塔什庫爾干紅其拉甫機場位於塔縣南側13公里處，為4C級國內旅遊支線機場，標高3258.4米。該機場是新疆首座高高原機場，於2022年12月23日正式通航。塔縣旅遊資源豐富，自然景觀奇特，氣候生態多樣，冰川草場共存，形成了「一城三線七十二景點」旅遊發展格局。

機場 航班 新疆

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